В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 16 июня, в Украине 32 тысячи 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тысяч 528 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 666 новых случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, 11 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего проведено 507 тысяч 251 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1455 случаев;

Волынская область — 1499 случаев;

Днепропетровская область — 1004 случая;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1101 случай;

Закарпатская область — 1726 случаев;

Запорожская область — 531 случай;

Ивано-Франковская область — 1809 случаев;

Кировоградская область — 590 случаев;

город Киев — 3985 случаев;

Киевская область — 2049 случаев;

Львовская область — 3072 случая;

Луганская область — 60 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1133 случая;

Полтавская область — 279 случаев;

Ровенская область — 2473 случая;

Сумская область — 228 случаев;

Тернопольская область — 1483 случая;

Харьковская область — 1595 случаев;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 560 случаев;

Черновицкая область — 4013 случаев;

Черкасская область — 562 случая;

Черниговская область — 427 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 июня в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 тысячи 517 сообщений о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня в Украине официально подтвердили 31 тысячу 810 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.