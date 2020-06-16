В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 16 июня, в Украине 32 тысячи 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тысяч 528 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 666 новых случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, 11 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего проведено 507 тысяч 251 тестирование методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1455 случаев;
Волынская область — 1499 случаев;
Днепропетровская область — 1004 случая;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1101 случай;
Закарпатская область — 1726 случаев;
Запорожская область — 531 случай;
Ивано-Франковская область — 1809 случаев;
Кировоградская область — 590 случаев;
город Киев — 3985 случаев;
Киевская область — 2049 случаев;
Львовская область — 3072 случая;
Луганская область — 60 случаев;
Николаевская область — 321 случай;
Одесская область — 1133 случая;
Полтавская область — 279 случаев;
Ровенская область — 2473 случая;
Сумская область — 228 случаев;
Тернопольская область — 1483 случая;
Харьковская область — 1595 случаев;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 560 случаев;
Черновицкая область — 4013 случаев;
Черкасская область — 562 случая;
Черниговская область — 427 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 июня в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 тысячи 517 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня в Украине официально подтвердили 31 тысячу 810 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.