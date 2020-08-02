Местные власти не могут смягчать установленный Кабмином карантин — Минздрав

Органы местной власти не могут ослаблять карантинные ограничения, введенные правительством.

Об этом на брифинге в воскресенье, 2 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантинные ограничения", — сказал он.

Министр добавил, что местные власти также отвечают за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия и Госпогранслужба.

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками.

В зависимости от уровня заболеваемости на той или иной территории, регион относится к одной из четырех зон, карантинные ограничения могут усиливаться или ослабляться.

Напомним, 31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.

Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применялись такие показатели, как загруженность в больницах не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов — не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования — не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования — не более 10%.

Предусматривается, что в "зеленой" зоне будут действовать следующие правила: ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 квадратных метров, наполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения.

В "желтой" зоне, кроме ограничений, которые действуют в "зеленой" зоне, будет ограничено посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди. В "оранжевой" — запрещена работа средств размещения (кроме гостиниц), деятельность развлекательных заведений, ресторанов ночью, плановая госпитализация, детских лагерей, массовые мероприятия могут проводиться из расчета не более 1 человека на 20 квадратных метров.

В "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, учебных заведений, ресторанов и ТРЦ.

Заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС будет проводиться каждую пятницу. По результатам анализа ситуации в регионах будут определяться уровни распространения коронавируса.