Политика 1 час назад

"Пришли к согласию": глава КС рассказал об итогах встреч с послами стран "Большой семерки"

Глава КС согласился с тем, чтобы иностранные дипломаты давили на Верховную Раду, но не считает это внешним управлением Украиной

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что провел серию встреч с послами в Украине стран Большой семерки после признания 27 октября неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

"Я разговаривал с послами "Большой семерки". С послом Японии — это была моя инициатива, исходя из его деликатного интервью, в котором он высказал обеспокоенность системой антикоррупционных органов. Посол Германии более категорично выразилась об активных действиях власти. А по инициативе посла США и посла ЕС в Украине состоялась вторая встреча. Все в один день", — сказал Тупицкий.

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Глава КС подчеркнул, что послы высказывали согласие с необходимостью соответствия законодательства Основному закону.

"Я категорически заявляю, что не услышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение КСУ. Они согласились, с тем, что законы в Украине должны быть конституционными. Но задали интересный вопрос — вы потратили много денег, но результата очень мало, они иные, чем ожидалось. Что в этой ситуации делать?" — сказал он.

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По словам судьи, в ходе общения с иностранными дипломатами стороны пришли к своеобразному консенсусу.

"Мы нашли определенное согласие. Чтобы вы не думали, что мы попали под внешнее управление. О чем договорились? Мы взвешено относимся к принятию решений, а они работают с парламентом. У нас функций давить на парламент, чтобы он принял решение, нет. Мы можем только юридически, через секретариат нашего суда, сотрудничать с правовым и правоохранительным комитетами, что мы и делаем", — подчеркнул он.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС, что связано с упомянутым решением от 27 октября.

Кроме того, глава государства призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось упомянутое решение КС.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос Тупицкого, заявив, что расследует ряд уголовных производств в отношении него.

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