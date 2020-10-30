Политика 1 час назад

Тупицкий уверяет, что у КС нет цели разрушить систему антикоррупционных органов

Судья также заявил, что "понимает" Порошенко, который пошел на нарушение Конституции, назначив Сытника директором НАБУ

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает правильной архитектуру создания в Украине системы антикоррупционных государственных органов и заверяет, что суд учитывает это при принятии решений. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

По словам Тупицкого, при оценке конституционности положений антикоррупционного законодательства КС руководствуется недопустимостью принятия решений, которые бы разрушили сложившуюся систему.

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"Вернемся к архитектуре построения борьбы с коррупцией, построения этих органов и решениям КСУ. Суд, признавая неконституционными определенные положения, где-то идет на компромисс, чтобы не разрушить систему построенных органов. Мы говорим — они построены правильно. Сама архитектура действительно делает свою специфическую работу. Нет вопросов", — заявил он.

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Судья подчеркнул, что КС в своих решениях отводит определенный срок, чтобы Верховная Рада могла успеть исправить пробелы в законодательстве.

По словам Тупицкого, так было при признании неконституционными ряда положений закона о Национальном антикоррупционном бюро, и создании Нацкомиссии по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Решение КСУ и по НКРЭ, и потом по НАБУ, а возможно и по другим делам будут — такие, чтобы не разрушать сам орган, чтобы система сохранялась. Это очень важно. И я об этом говорю не на будущее, а о том, что  мы так уже действовали. Хотя были вопросы — а как же неконституционный орган будет продолжать эту работу? Но исходя из целостности этой системы, мы эти решения принимали. Три месяца — этот срок был утвержден, чтобы парламент успел все сделать", — сказал он.

По мнению судьи, такой срок вполне разумен — не чрезмерный и не слишком короткий, поскольку "понятно, что за месяц ничего не сделаешь".

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Однако решение о неконституционности указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении директором НАБУ Артема Сытника, как отметил Тупицкий, такой меры не требовало. Глава КС также заявил, что понимает политическую целесообразность, в рамках которой Порошенко назначал Сытника.

"Может ли работать Сытник работать после решения КСУ? Дело не в нем. Пусть простит Петр Порошенко, потому что он назначал, но я его, возможно, понимаю — он действовал тем способом, в котором мог, находясь в  том положении, в послереволюционный период. Но сейчас такой необходимости нет. Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами", — заявил Тупицкий.

Напомним, Тупицкий также заявил, что не собирается уходить в отставку самолично, а также объяснил, почему КС так долго рассматривает конституционность закона о люстрации.

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