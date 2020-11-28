Политика 1 час назад

Шмыгаль подал в Раду законопроект об увольнении директора НАБУ

Законодательная инициатива представлена ​​в связи с признанием Конституционным судом неконституционным указа президента №218/2015 о назначении Сытника директором НАБУ

Артем Сытник. Фото: stopcor.org Артем Сытник. Фото: stopcor.org
Артем Сытник. Фото: stopcor.org

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", внесенный Кабинетом министров, который предусматривает изменение процедуры назначения и увольнения с должности директора НАБУ.

Инициатор законопроекта №4437 — премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на официальном вебпортале парламента.

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Указано, что главным для рассмотрения проекта закона определен Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, законодательная инициатива представлена ​​в связи с признанием Конституционным судом неконституционным указа президента №218/2015 "О назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины".

"Таким образом, существует необходимость внесения изменений в некоторые положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" с целью их приведения в соответствие с Конституцией и учета правовых позиций Конституционного суда Украины", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта напоминают, что неконституционным признано положение закона, которым президент наделялся полномочиями, не предусмотренными Основным Законом, в частности, в части создания НАБУ и назначения на должность директора НАБУ.

При этом авторы документа отмечают, что неконституционные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" утратят силу через 3 месяца со дня принятия решения КСУ, то есть с 17 декабря 2020 года, а поэтому есть необходимость законодательного урегулирования этого вопроса.

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Также отмечается, что законопроект №4437 направлен на устранение противоречий между Конституцией и законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", а также на обеспечение гарантий независимости НАБУ и его функционирования.

В частности, проектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 6 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которым:

- определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Закона;

- установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных частью четвертой статьи 6 Закона;

- определить, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового директора в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее истечения срока его полномочий.

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При этом уточняется, что принятие проекта закона не нуждается в дополнительном финансировании из государственного или местных бюджетов.

Напомним, Конституционный суд 28 августа 2020 года признал неконституционным указ президента №218/2015 "О назначении Артема Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины".

А решением от 16 сентября 2020 года №11-р/2020 Конституционный суд признал отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не соответствуют Основному Закону и обязал Верховную Раду безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этим решением.

Сейчас действующий закон о НАБУ предусматривает, что парламент может принять решение об отставке директора Бюро только при наличии определенного перечня оснований, и такое предложение должны внести в Раду не менее трети народных депутатов.

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