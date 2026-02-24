ФГВФО оголосив конкурс для виведення з ринку банків Богуслаєва та Гінера

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможних банків АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший Інвестиційний Банк" з ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що з метою виведення неплатоспроможних банків з ринку відомство пропонує такі способи:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Сума коштів, що може бути відшкодована ФГВФО станом на 20 лютого 2026 року становить:

У ФГВФО зауважують, що відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

20 лютого 2026 року ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію в націоналізований АТ "Мотор-Банк" , який належав В’ячеславу Богуслаєву, та конфіскований у росіянина Євгенія Гінера АТ "Перший Інвестиційний Банк" строком на один місяць (з 20 лютого 2026 року до 19 березня 2026 року).

Тимчасову адміністрацію у дві фінустанови запроваджено на підставі рішення правління Національного банку України від 19 лютого 2026 про визнання їх неплатоспроможними.

Про "Мотор-Банк"

АТ "Мотор-Банк" зареєстрований в 2007 році. В 2009 роцi назву змiнено на ПАТ "Мотор-Банк". В даний час є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

АТ "Мотор-Банк" розташовано за адресою: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 54-Б.

Україна стала власником 100% акцій АТ "Мотор-Банк”, які були конфісковані у підозрюваного в державній зраді експрезидента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

СБУ затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. За даними спецслужби, він налагодив транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

Про ПІН Банк

Раніше PINbank контролював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень.

Раніше повідомлялося, що неплатоспроможному банку колишнього нардепа знайшли інвестора.