Япония передает "Укрзализныце" высокотехнологичные рельсы на $4 млн: почему это важно для Украины

рельсы
Укрзализныця получила новую партию рельсов от Японии / Минрозвития общин и территорий

АО "Укрзализныця" получило очередную партию рельсов типа Р-65 от ведущей японской компании Nippon Steel.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Детали поставок и финансирования

Сотрудничество, согласованное в начале 2025 года, предусматривает передачу железнодорожникам 3 000 тонн рельсов. Общая стоимость груза составляет около 4 млн долларов США.

По состоянию на сегодняшний день уже получено почти 2 000 тонн груза, а завершение поставок ожидается до конца января текущего года.

Фото 2 — Япония передает "Укрзализныце" высокотехнологичные рельсы на $4 млн: почему это важно для Украины
Фото: Минразвития

Почему это важно для Украины

Всего с начала полномасштабной войны Япония уже предоставила Укрзалізниці почти 25 тыс. тонн рельсов, что позволило обновить более 193 км путей на пяти направлениях: Львовской, Юго-Западной, Приднепровской, Южной и Одесской железных дорог.

Благодаря новой поставке будут отремонтированы или обновлены дополнительные свыше 30 км путей. 225 км обновленных путей - это как расстояние из Киева до Винницы или из Львова до Ровно.

Этот путь теперь отвечает мировым стандартам качества и безопасности, обеспечивая устойчивость железной дороги на годы вперед.

Железнодорожники ранее также получили от Японии 24 единицы современной строительной и погрузочно-разгрузочной техники марок Komatsu, Toyota и Sonalika, из них 22 единицы - путевая техника.

Поставленная техника, а именно колесные экскаваторы, погрузчики и бульдозеры, уже наработала более 13 тысяч моточасов на аварийно-восстановительных работах.

Напомним, в прошлом году "Укрзализныця" получила 1,083 тыс. тонн рельсов производства французской компании Saarstahl Rail SAS. Это первая партия из 19 тысяч тонн рельсов, которые железная дорога получила в рамках межправительственного соглашения.

Автор:
Татьяна Бессараб