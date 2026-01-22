Запланована подія 2

Японія передає "Укрзалізниці" високотехнологічні рейки на $4 млн: чому це важливо для України

рейки
Укрзалізниця отримала нову партію рейок від Японії / Мінрозвитку громад і територій

АТ “Укрзалізниця” отримала чергову партію рейок типу Р-65 від провідної японської компанії Nippon Steel. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Деталі поставок та фінансування

Співпраця, що була погоджена на початку 2025 року, передбачає передачу залізничникам 3 000 тонн рейок. Загальна вартість вантажу становить близько 4 млн доларів США.

Станом на сьогодні вже отримано майже 2 000 тонн вантажу, а завершення поставок очікується до кінця січня поточного року.

Фото 2 — Японія передає "Укрзалізниці" високотехнологічні рейки на $4 млн: чому це важливо для України
Фото: Мінрозвитку

Чому це важливо для України

Загалом від початку повномасштабної війни Японія уже надала Укрзалізниці майже 25 тис. тонн рейок, що дозволило оновити понад 193 км колій на п'яти напрямках: Львівської, Південно-Західної, Придніпровської, Південної та Одеської залізниць.

Завдяки новій поставці буде полагоджено або оновлено додаткові понад 30 км колій. 225 км оновлених колій — це як відстань із Києва до Вінниці або зі Львова до Рівного.

Цей шлях тепер відповідає світовим стандартам якості та безпеки, забезпечуючи стійкість залізниці на роки вперед.

До повномасштабної війни рейки виготовлялися на металургійному комбінаті "Азовсталь". Наразі власне виробництво рейок в Україні повністю відсутнє, тож така поставка є необхідною та вирішальною для функціонування української залізниці. 

Залізничники раніше також отримали від Японії 24 одиниці сучасної будівельної та вантажно-розвантажувальної техніки марок Komatsu, Toyota та Sonalika, з них 22 одиниці — колійна техніка.

Нагадаємо, торік "Укрзалізниця" отримала 1,083 тис. тонн рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS. Це перша партія з 19 тисяч тонн рейок, які залізниця отримала в рамках міжурядової угоди.

Автор:
Тетяна Бесараб