ГСЧС получит спецтехнику почти на миллиард гривен благодаря гранту от Японии

Японские средства помогут в разминировании территорий Украины / Depositphotos

Кабмин направил 1,1 млрд грн (4 млрд иен) гранту Японского агентства международного сотрудничества JICA на нужды разминирования и медицинской помощи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она отметила, что деньги пойдут на реализацию договоренностей, достигнутых с японскими партнерами в начале этого года.

Львиная доля гранта, а именно 984 миллиона гривен, предназначена для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Эти средства позволят существенно модернизировать технический парк подразделений разминирования.

ГСЧС получит современную технику для очистки территорий, средства индивидуальной защиты для пиротехников, а также финансирование программ по обучению гражданского населения правилам минной безопасности.

На нужды медицины выделено 140 миллионов гривен, направленных на оснащение госпиталей и реабилитационных центров системы МВД.

Новое оборудование позволит повысить качество лечения и восстановления раненых, в том числе получивших тяжелые минно-взрывные травмы.

Напомним, 23 января Украина подписала соглашение с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Речь идет о около 4 миллиардах японских иен грантовой помощи. Средства будут направлены на два ключевых направления: гуманитарное разминирование и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Япония в этом году планирует оказать Украине поддержку в $6 миллиардов. В общей сложности с начала полномасштабной войны официальный Токио уже направил на помощь в разных отраслях более $15 млрд.

Автор:
Татьяна Бессараб