Украина получит от Японии около 40 млн долларов на экстренное восстановление инфраструктуры

Украина и Япония подписали Грантовое соглашение на сумму около 40 млн. долларов США, которые будут направлены на реализацию пятой фазы Программы экстренного восстановления. Вырученные средства позволят оперативно реагировать на критические гуманитарные и инфраструктурные вызовы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Официальный документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и Председатель Офиса Японского агентства международного сотрудничества в Украине Осаму Хаттори. По словам Кулебы, четыре года полномасштабной войны нанесли жилищный фонд и инфраструктуру колоссального ущерба, а самая сложная ситуация остается в прифронтовых регионах, где необходимо срочно восстанавливать базовые услуги для населения.

Куда направят грантовые средства

Почти 40% общей суммы гранта — около 15 миллионов долларов — поступят непосредственно на проекты Минразвития для улучшения общественной инфраструктуры.

Финансирование распределят по следующим ключевым направлениям:

Коммунальная сфера: закупка специальной техники для Киевводоканала, морского оборудования и критически важного оборудования для региональных предприятий;

Медицина: приобретение современного медицинского оборудования для больниц;

Агросектор: прямая финансовая и материальная поддержка сельскохозяйственных производителей;

Информационная область: техническое обеспечение стабильной и бесперебойной работы медиа.

Всего за время сотрудничества объем финансирования украинских проектов в сфере энергетики, транспорта, водоснабжения, медицины, образования и гуманитарного разминирования при поддержке Японии уже превысил 700 млн долларов США.

