USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Украина получит от Японии около 40 млн долларов на экстренное восстановление инфраструктуры

Украина и Япония подписали Грантовое соглашение на сумму около 40 млн. долларов США, которые будут направлены на реализацию пятой фазы Программы экстренного восстановления. Вырученные средства позволят оперативно реагировать на критические гуманитарные и инфраструктурные вызовы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Официальный документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и Председатель Офиса Японского агентства международного сотрудничества в Украине Осаму Хаттори. По словам Кулебы, четыре года полномасштабной войны нанесли жилищный фонд и инфраструктуру колоссального ущерба, а самая сложная ситуация остается в прифронтовых регионах, где необходимо срочно восстанавливать базовые услуги для населения.

Куда направят грантовые средства

Почти 40% общей суммы гранта — около 15 миллионов долларов — поступят непосредственно на проекты Минразвития для улучшения общественной инфраструктуры.

Финансирование распределят по следующим ключевым направлениям:

  • Коммунальная сфера: закупка специальной техники для Киевводоканала, морского оборудования и критически важного оборудования для региональных предприятий;
  • Медицина: приобретение современного медицинского оборудования для больниц;
  • Агросектор: прямая финансовая и материальная поддержка сельскохозяйственных производителей;
  • Информационная область: техническое обеспечение стабильной и бесперебойной работы медиа.

Всего за время сотрудничества объем финансирования украинских проектов в сфере энергетики, транспорта, водоснабжения, медицины, образования и гуманитарного разминирования при поддержке Японии уже превысил 700 млн долларов США.

Напомним, Япония может начать поставлять оружие Украине после смены внутренних экспортных правил. Смягчение жесткого экспортного режима открыло возможность двусторонних переговоров, которые в перспективе позволят привлекать японские инвестиции в украинские оборонные технологии, в частности в производство компонентов для дронов и систем противовоздушной обороны.

Автор:
Максим Кольц