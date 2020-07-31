В "Нафтогазе" рассказали о новых условиях продажи газа населению

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает газопоставляющим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для поставок населению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации НАК, дивизион "Нафтогаз Коммерция" (через ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг"), который будет продавать природный газ бытовому потребителю, предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

В рамках этого контракта предусмотрены различные условия расчетов:

- 100% предоплата;

- оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки;

- до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

""Нафтогаз" добросовестно исполнял свои обязанности по обеспечению населения газом во время действия режима ПСО (публичных специальных обязательств — Delo.ua). После того, как с 1 августа регулирование рынка газа завершится, компания намерена оставаться надежным поставщиком природного газа для внутреннего рынка. Мы предложим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев", — заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Как сообщил директор Дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс, в ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.

"Для тех, кому нужны большие объемы на постоянной основе, подойдет летний контракт. Для компаний с гибким планом закупок подойдет контракт на месяц или квартал", — рассказал Коппульс.

Реализация квартальных продуктов будет происходить прозрачно — через электронную площадку "Украинская энергетическая биржа", которая стартует со следующей недели. На данный момент НАК предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.

Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы разных сегментов рынка газа в Украине, "Нафтогаз" продолжит работу с долгами, накопившимися во время действия режима ПСО и достигшими около 24 млрд грн.

Срок действия ПСО заканчивается 1 августа 2020 года, после чего потребители получат возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

Напомним, в июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр.