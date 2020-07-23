Цена на "голубое топливо" для населения подскочила на 7% — Нафтогаз

В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", цена рассчитана без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. По информации НАК, это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

Как прогнозировали аналитики "Нафтогаза", цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен есть значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением.

Читайте также: В Украине отложили запуск рынка газа для населения до 1 августа

В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, в 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%", — заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета — так называемый "Амстердам+". Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.

Аналогичный принцип —"Роттердам+" — действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 – 2019 годов. Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Напомним, Кабинет министров до 1 августа 2020 года должен утвердить дочернюю компанию "Нафтогаза" поставщиком газа "последней надежды", чье ценовое предложение основано на формуле импортного паритета.