Политика 40 минут назад

Зеленский с женой отправляются в Катар с официальным визитом

В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов

Владимир Зеленский с женой Еленой. Фото: Офис президента Владимир Зеленский с женой Еленой. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский с женой Еленой. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", — говорится в сообщении.

Также по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Читайте также:
Украина совершила прорыв в Западной Азии, — глава ФГИ о визите Зеленского в ОАЭ

В свою очередь первая леди Украины Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в ОАЭ подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

Напомним, обеспечение деятельности президента Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 млн грн, без затрат на государственную охрану.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят не каждый день
Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят не каждый день
СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)
СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)
Байден поговорил с Зеленским по телефону
Байден поговорил с Зеленским по телефону
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят не каждый день

  3. Локдаун в Украине: еще 3 области близки к "красной" зоне карантина

  4. Коронавирус: в Украине за сутки более 13,7 тысяч новых заражений, 258 человек умерли

  5. В Николаеве рынок отказался соблюдать карантин: Нацгвардия его заблокировала (ВИДЕО)

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...