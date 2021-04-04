Зеленский с женой отправляются в Катар с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

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Указано, что Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел страны Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", — говорится в сообщении.

Также по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

В свою очередь первая леди Украины Елена Зеленская в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в ОАЭ подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.

Напомним, обеспечение деятельности президента Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 млн грн, без затрат на государственную охрану.