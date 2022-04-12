"Укргаздобыча" в условиях войны подрывает топливный рынок и манипулирует ценами на бензин, — эксперт

Государственное АО "Укргаздобыча" в одностороннем порядке отказалось выполнять контракты на поставку топлива автозаправочным станциям и манипулирует ценами, что приведет к удорожанию бензина в розничной продаже. Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий.

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Он рассказал, что начиная с 1 февраля 2022 года "Укргаздобыча" проводила тендеры по продаже бензинов. Большинство ключевых АЗС Украины стали победителями торгов на поставку бензина марки А-92 с поправкой минус $22 на 1 тонну. За март этим сетям отгрузили только часть топлива, аргументировав это необходимостью обеспечить потребности Вооруженных сил Украины. В частности, по февральским контрактам в полном объеме бензин не получили сети "Манго", "КЛО", "Автотранс", "СВГ", "БРСМ", "Нафтек".

6 апреля "Укргаздобыча" устно уведомила, что отгрузки по заключенным в феврале контрактам не будет. При этом 7 апреля в 14:00 объявила новые торги, выставив на продажу объем 2200 тонн с отгрузкой до 30 апреля. Стартовая поправка на А-92 при этом ощутимо выросла — до +$200. В итоге сети были вынуждены купить топливо дороже на $230-239, что составляет +6 грн за 1 литр. "То есть АО "Укргаздобыча" просто решило не выполнять свои обязательства. Вместо этого компания попыталась перепродать все тот же объем топлива по более высокой цене, дороже как минимум на $230. В условиях военного времени это неприемлемо и может расцениваться как диверсия против экономики страны", — заявил Голобуцкий.

Вследствие политики "Укргаздобычи" цены на заправочных стелах уже поползли вверх. Это нивелировало шаги Кабинета министров по сдерживанию роста цен для населения.

"Правительство пошло навстречу людям, отменило акциз и уменьшило НДС, чтобы сдержать рост цен на топливо и вернуть их к привычному уровню. В это же время "Укргаздобыча" берет и умножает эти усилия на ноль. Я не знаю, чем может быть продиктована такая позиция, кроме как желанием нажиться на войне", — добавил эксперт.