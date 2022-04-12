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"Укргаздобыча" в условиях войны подрывает топливный рынок и манипулирует ценами на бензин, — эксперт
Государственное АО "Укргаздобыча" в одностороннем порядке отказалось выполнять контракты на поставку топлива автозаправочным станциям и манипулирует ценами, что приведет к удорожанию бензина в розничной продаже. Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий.
Он рассказал, что начиная с 1 февраля 2022 года "Укргаздобыча" проводила тендеры по продаже бензинов. Большинство ключевых АЗС Украины стали победителями торгов на поставку бензина марки А-92 с поправкой минус $22 на 1 тонну. За март этим сетям отгрузили только часть топлива, аргументировав это необходимостью обеспечить потребности Вооруженных сил Украины. В частности, по февральским контрактам в полном объеме бензин не получили сети "Манго", "КЛО", "Автотранс", "СВГ", "БРСМ", "Нафтек".
6 апреля "Укргаздобыча" устно уведомила, что отгрузки по заключенным в феврале контрактам не будет. При этом 7 апреля в 14:00 объявила новые торги, выставив на продажу объем 2200 тонн с отгрузкой до 30 апреля. Стартовая поправка на А-92 при этом ощутимо выросла — до +$200. В итоге сети были вынуждены купить топливо дороже на $230-239, что составляет +6 грн за 1 литр. "То есть АО "Укргаздобыча" просто решило не выполнять свои обязательства. Вместо этого компания попыталась перепродать все тот же объем топлива по более высокой цене, дороже как минимум на $230. В условиях военного времени это неприемлемо и может расцениваться как диверсия против экономики страны", — заявил Голобуцкий.
Вследствие политики "Укргаздобычи" цены на заправочных стелах уже поползли вверх. Это нивелировало шаги Кабинета министров по сдерживанию роста цен для населения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Правительство пошло навстречу людям, отменило акциз и уменьшило НДС, чтобы сдержать рост цен на топливо и вернуть их к привычному уровню. В это же время "Укргаздобыча" берет и умножает эти усилия на ноль. Я не знаю, чем может быть продиктована такая позиция, кроме как желанием нажиться на войне", — добавил эксперт.