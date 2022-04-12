"Укргазвидобування" в умовах війни підриває паливний ринок та маніпулює цінами на бензин, — експерт

Державне АТ "Укргазвидобування" в односторонньому порядку відмовилося виконувати контракти на постачання палива автозаправним станціям та маніпулює цінами, що призведе до подорожчання бензину у роздрібному продажу. Про це заявив експерт Олексій Голобуцький.

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Він розповів, що починаючи з 1 лютого 2022 року "Укргазвидобування" проводило тендери з продажу бензинів. Більшість ключових АЗС України стали переможцями торгів на постачання бензину марки А-92 із поправкою мінус 22$ на 1 тонну. За березень цим мережам відвантажили лише частину палива, аргументувавши це необхідністю забезпечити потреби Збройних сил України. Зокрема, за лютневими контрактами у повному обсязі бензин не отримали мережі "Манго", "КЛО", "Автотранс", "СВГ", "БРСМ", "Нафтек".

6 квітня "Укргазвидобування" усно повідомило, що відвантаження за укладеними у лютому контрактами не буде. При цьому 7 квітня о 14.00 оголосило нові торги, виставивши на продаж обсяг 2200 тонн з відвантаженням до 30 квітня. Стартова поправка на А-92 при цьому відчутно зросла до +200 $. В результаті мережі були змушені купити паливо на дорожче на $230-239, що становить +6 грн. за 1 літр. "Тобто АТ "Укргазвидобування" просто вирішило не виконувати свої зобов'язання. Натомість компанія спробувала перепродати все той же обсяг палива за вищою ціною, дорожчою як мінімум на $230. В умовах воєнного часу це неприйнятно і може розцінюватися як диверсія проти економіки країни", - Заявив Голобуцький.

Внаслідок політики "Укргазвидобування" ціни на заправних стелах уже поповзли нагору. Це нівелювало кроки Кабінету Міністрів щодо заборони зростання цін для населення.

"Уряд пішов назустріч людям, скасував акциз і зменшив ПДВ, щоб стримати зростання цін на пальне і повернути їх до звичного рівня. У той же час "Укргазвидобування" бере і множить ці зусилля на нуль. Я не знаю, чим може бути продиктована така позиція, крім бажання нажитися на війні", - додав експерт.