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"Укргазвидобування" в умовах війни підриває паливний ринок та маніпулює цінами на бензин, — експерт
Державне АТ "Укргазвидобування" в односторонньому порядку відмовилося виконувати контракти на постачання палива автозаправним станціям та маніпулює цінами, що призведе до подорожчання бензину у роздрібному продажу. Про це заявив експерт Олексій Голобуцький.
Він розповів, що починаючи з 1 лютого 2022 року "Укргазвидобування" проводило тендери з продажу бензинів. Більшість ключових АЗС України стали переможцями торгів на постачання бензину марки А-92 із поправкою мінус 22$ на 1 тонну. За березень цим мережам відвантажили лише частину палива, аргументувавши це необхідністю забезпечити потреби Збройних сил України. Зокрема, за лютневими контрактами у повному обсязі бензин не отримали мережі "Манго", "КЛО", "Автотранс", "СВГ", "БРСМ", "Нафтек".
6 квітня "Укргазвидобування" усно повідомило, що відвантаження за укладеними у лютому контрактами не буде. При цьому 7 квітня о 14.00 оголосило нові торги, виставивши на продаж обсяг 2200 тонн з відвантаженням до 30 квітня. Стартова поправка на А-92 при цьому відчутно зросла до +200 $. В результаті мережі були змушені купити паливо на дорожче на $230-239, що становить +6 грн. за 1 літр. "Тобто АТ "Укргазвидобування" просто вирішило не виконувати свої зобов'язання. Натомість компанія спробувала перепродати все той же обсяг палива за вищою ціною, дорожчою як мінімум на $230. В умовах воєнного часу це неприйнятно і може розцінюватися як диверсія проти економіки країни", - Заявив Голобуцький.
Внаслідок політики "Укргазвидобування" ціни на заправних стелах уже поповзли нагору. Це нівелювало кроки Кабінету Міністрів щодо заборони зростання цін для населення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Уряд пішов назустріч людям, скасував акциз і зменшив ПДВ, щоб стримати зростання цін на пальне і повернути їх до звичного рівня. У той же час "Укргазвидобування" бере і множить ці зусилля на нуль. Я не знаю, чим може бути продиктована така позиція, крім бажання нажитися на війні", - додав експерт.