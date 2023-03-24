"Нафтогаз" запустил две новые мощные скважины: сколько газа добывают

В марте НАК "Нафтогаз Украины" запустила две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Как отметил председатель правления компании Алексей Чернышев во время рабочего визита в Полтавскую область, даже несмотря на войну, добыча газа на востоке Украины продолжается.

"Мы не только обеспечиваем работу наших объектов, но и работаем над бурением новых скважин. Только за март мы запустили две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тыс. куб. м в сутки", - подчеркнул Чернышев.

По его словам, значительный результат на этих скважинах удалось добиться благодаря применению современных подходов к разработке месторождений углеводородов.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Недавно компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Кроме того, "Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.