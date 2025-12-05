83 кандидата будут соревноваться за места независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома": среди них есть иностранцы

На конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом" заявки подали уже 83 кандидата. Утвердить новый состав планируют до конца декабря.

Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Анна Артеменко, передает "Интерфакс-Украина".

Соревноваться на конкурсе

"Были ожидания негативные, что после скандала не придут сильные кандидаты - с экспертизой и в ядерной энергетике, и в корпоративном управлении… Но, по предварительной оценке, будет достаточно сильный шорт-лист из 20 сильных, известных кандидатов, иностранцев в том числе, которые будут готовы пройти конкурсный отбор", -

Чиновница отметила, что срок подачи заявок на конкурс истек 4 декабря, а окончательно сформировать наблюдательный совет "Энергоатома" планируют до конца года.

Артеменко напомнила, что в отличие от первоначального решения конкурс проводится по полной процедуре, и это стало возможно благодаря тому, что конкурс на двух независимых членов начался еще в сентябре, поэтому часть подготовительной работы уже была осуществлена профессиональным рекрутером.

Напомним, на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета "Энергоатома". Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности, в энергетической сфере.

После коррупционного скандала правительство планирует направить около 20 миллиардов гривен со счетов НАЭК "Энергоатом" в государственный бюджет.

Аудит государственных компаний

Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам поручено, в частности:

проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;

проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;

принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.

Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома", являющийся приоритетной задачей. Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .