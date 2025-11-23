Правительство будет выполнять функции наблюдательного совета "Энергоатома" на период конкурса

Конкурс в наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" будет проводиться не по сокращенной, а по полной и открытой процедуре, в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития. В период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета государственного предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Конкурс будет проходить по полной процедуре

"В результате консультаций с нашими международными партнерами мы договорились, что для восстановления доверия вокруг НАЭК "Энергоатом" нам необходимо провести конкурс на наблюдательный совет не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий", - подчеркнула она.

По ее словам, эти рекомендации закреплены в письме руководителей дипломатических миссий государств G7, поступившем в адрес правительства.

Свириденко подчеркнула, что перезагрузка управления требует взвешенного подхода, а конкурс и назначение должно состояться до конца этого года и правительство обеспечивает все необходимые условия для этого.

"На период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" в полном взаимодействии с нашими партнерами с привлечением номинационного комитета к принятию важных решений по управлению компанией", - отметила премьер-министр.

Она добавила, что эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности в энергетической сфере.

Аудит государственных компаний

Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам поручено, в частности:

проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;

проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;

принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.

Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома", что является приоритетной задачей. Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .