Уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому" на період конкурсу

Конкурс до наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проводитиметься не за скороченою, а за повною і відкритою процедурою, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку. На період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради державного підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Конкурс проходитиме за повною процедурою

"У результаті консультацій з нашими міжнародними партнерами ми домовилися, що задля відновлення довіри навколо НАЕК «Енергоатом» нам необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств", - наголосила вона.

За її словами, ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.

Свириденко підкреслила, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу, а конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього.

"На період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради НАЕК «Енергоатом» у повній взаємодій з нашими партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією", - зауважила прем’єр-міністр.

Вона додала, що ці зміни є частиною плану дій Уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам доручено, зокрема:

проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому", що є пріоритетним завданням. Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.