Уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому" на період конкурсу
Конкурс до наглядової ради НАЕК "Енергоатом" проводитиметься не за скороченою, а за повною і відкритою процедурою, відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку. На період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради державного підприємства.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Конкурс проходитиме за повною процедурою
"У результаті консультацій з нашими міжнародними партнерами ми домовилися, що задля відновлення довіри навколо НАЕК «Енергоатом» нам необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств", - наголосила вона.
За її словами, ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.
Свириденко підкреслила, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу, а конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього.
"На період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради НАЕК «Енергоатом» у повній взаємодій з нашими партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією", - зауважила прем’єр-міністр.
Вона додала, що ці зміни є частиною плану дій Уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері
Аудит державних компаній
Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.
Наглядовим радам доручено, зокрема:
- проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;
- перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;
- вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.
Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому", що є пріоритетним завданням. Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.
Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.