"Энергоатом" отчитался об уплаченных налогах в 2025 году: какая сумма

На 27 ноября 2025 года АО "НАЭК "Энергоатом" уплатило в государственный бюджет Украины 40,2 млрд грн в виде налогов, обязательных платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Отмечается, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году общество планирует оплатить государственный бюджет и бюджеты всех уровней налогов и сборов в размере 42,2 млрд гривен.

При этом прибыль НАЭК "Энергоатом" до налогообложения за 9 месяцев этого года составила 15 млрд 716,90 млн грн, а чистая прибыль - 12 млрд 839,29 млн грн, тогда как за 9 месяцев прошлого года компания имела убыток - соответственно 5 млрд 503,44 млн грн и 4 млрд 593,46 млн грн.

В "Энергоатоме" уверяют, что остаются одним из ключевых наполнителей государственного бюджета, обеспечивая в сложное время не только энергетическую безопасность страны, но и финансовую устойчивость.

Напомним, после коррупционного скандала правительство планирует направить около 20 миллиардов гривен со счетов НАЭК "Энергоатом" в государственный бюджет.

Аудит государственных компаний

Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам поручено, в частности:

проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;

проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;

принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.

Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома", являющийся приоритетной задачей. Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства .

Уже объявлено о начале конкурса на замещение четырех должностей независимых членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Напомним, на период проведения конкурса правительство будет выполнять функции наблюдательного совета "Энергоатома". Эти изменения являются частью плана действий правительства по перезагрузке управления государственных компаний, в частности, в энергетической сфере.