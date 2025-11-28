"Енергоатом" відзвітував про сплачені податки у 2025 році: яка сума

Станом на 27 листопада 2025 року АТ "НАЕК "Енергоатом" сплатило до державного бюджету України 40,2 млрд грн у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році товариство планує сплатити до державного бюджету та бюджетів усіх рівнів податків і зборів у розмірі 42,2 млрд гривень.

При цьому прибуток НАЕК "Енергоатом" до оподаткування за 9 місяців цього року склав 15 млрд 716,90 млн грн, а чистий прибуток – 12 млрд 839,29 млн грн, тоді як за 9 місяців минулого року компанія мала збиток – відповідно 5 млрд 503,44 млн грн та 4 млрд 593,46 млн грн.

В "Енергоатомі" запевняють, що залишаються одним із ключових наповнювачів державного бюджету, забезпечуючи у складний час не лише енергетичну безпеку країни, а й фінансову стійкість.

Нагадаємо, після корупційного скандалу уряд планує спрямувати близько 20 мільярдів гривень з рахунків НАЕК "Енергоатом" до державного бюджету.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам доручено, зокрема:

проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому", що є пріоритетним завданням. Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва.

Вже оголошено про початок конкурсу на заміщення чотирьох посад незалежних членів наглядової ради НАЕК “Енергоатом”.

Нагадаємо, на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради "Енергоатому". Ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері.