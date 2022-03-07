Кабмин разрешил украинским ТЭС продавать газ по 7 гривен за кубометр

Кабинет министров разрешил украинским теплоэлектростанциям продавать газ по 7 гривен за кубический метр. Об этом говориться в обращении премьер-министра Дениса Шмыгаля на сайте правительства.

"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр", — сказано в обращении.

Премьер отметил, что это решение позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что очень важно.

Напомним, Кабмин также принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и Госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.