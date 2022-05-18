Сотрудника ЧАЭС подозревают в помощи россиянам в захвате атомной электростанции

Государственное бюро расследований проверяет подозреваемого в дезертирстве чиновника Чернобыльской атомной электростанции на предмет помощи россиянам в захвате АЭС.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в марте сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины задержали заместителя генерального директора ЧАЭС, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на территории Закарпатской области.

Ему уже было сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. В дополнение, в ходе следствия сотрудники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины. В частности они должны установить, способствовал ли он военным России в захвате ЧАЭС в конце февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ГБР и СБУ провели обыски в административных помещениях ЧАЭС. Ряд обысков был проведен и по месту жительства фигуранта дела. Во время следственных действий были изъяты документы и цифровые носители информации.

Также следователи провели допросы свидетелей, запланировано проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

По результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос о сообщение лицу о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Напомним, 24 февраля в ходе полномасштабного вторжения в Украину российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.