Співробітника ЧАЕС підозрюють у допомозі росіянам у захопленні атомної електростанції

Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного в дезертирстві чиновника Чорнобильської атомної електростанції щодо допомоги росіянам у захопленні АЕС.

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Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у березні співробітники ДБР спільно зі Службою безпеки України затримали заступника генерального директора ЧАЕС, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області.

Йому вже було повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об'єкта, що прямо входило до його функціональних обов'язків. На додаток, у ході слідства співробітники ДБР перевіряють можливу причетність чиновника до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема, вони повинні встановити, чи сприяв він військовим Росії. у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що працівники ДБР та СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків була проведена і за місцем проживання фігуранта справи. Під час слідчих дій було вилучено документи та цифрові носії інформації.

Також слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання про повідомлення особі про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, 24 лютого під час повномасштабного вторгнення в Україну російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.