Звільнення за сімейними обставинами та здоров'ям: у додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів

У мобільному додатку “Армія+” з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що оновлену версію застосунку можна завантажити в App Store та Play Market.

Нові рапорти в "Армія+"

Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

Звільнення за станом здоров’я.

У Міноборони додали, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні і зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапортів.

Рапорти мають чітку структуру подання, а кожний крок супроводжується підказками, що мінімізують можливість помилок при відправленні командиру.

У відомстві нагадали, що рапорти в "Армія+" запустилися в серпні 2024 року. З новими загальна кількість їхніх типів становить 26. За цей час було повністю опрацьовано 330 000 рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%).

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

З початку заснування застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів, з яких 100 тисяч вже опрацьовано. Найпопулярнішими темами звернень були оздоровлення та відпустка.