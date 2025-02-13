За пів року роботи застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів

З початку заснування застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів, з яких 100 тисяч вже опрацьовано. Найпопулярнішими темами звернень були оздоровлення та відпустка.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Уточнюється, що найбільшу кількість рапортів на частину обробили у Силах спеціальних операцій (ССО), Десантно-штурмових військах (ДШВ) та Державній спецслужбі транспорту (ДССТ).

Середня кількість рапортів:

ССО – 329, з них за минулий тиждень – 48 рапортів;

ДШВ – 304, з них за минулий тиждень – 50;

ДССТ – 257, з них за минулий тиждень – 46.

Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, усе частіше військові використовують цей застосунок, який допомагає уникнути марудної роботи, складне зробити простим, а бюрократичне і повільне – швидким.

"Важливу роль у впровадженні цифровізації на всіх рівнях відіграє лідерство. І як ми бачимо, у ДШВ, ССО та ДССТ вже є чудовий результат у цьому напрямку", – каже Черногоренко.

Інфографіка: Міноборони

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.

Додамо, що 8 лютого у застосунку Міноборони "Резерв+" стався збій. При спробі зайти у додаток, на екрані зʼявлялися повідомлення про технічну проблему. В Міноборони повідомили, що ймовірна причина цього у високому навантаженні на BankID. Через це авторизація застосунку через BankID могла бути тимчасово недоступна.