За полгода работы приложение "Армия+" зарегистрировало 180 тысяч электронных рапортов

С начала основания в приложение "Армия+" было подано 180 тысяч электронных рапортов, из которых 100 тысяч уже обработаны. Самыми популярными темами обращений были оздоровление и отпуск.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Наибольшее количество рапортов на часть обработали в Силах специальных операций (ССО), Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) и Государственной спецслужбе транспорта (ГССТ).

Среднее количество рапортов:

ССО – 329, из них за прошедшую неделю – 48 рапортов;

ДШВ – 304, из них за прошедшую неделю – 50;

ГССТ – 257, из них за прошедшую неделю – 46.

Как заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, все чаще военные используют это приложение, которое помогает избежать медленной работы, сложно сделать простым, а бюрократическое и медленное – быстрым.

"Важную роль во внедрении цифровизации на всех уровнях играет лидерство. И как мы видим, у ДШВ, ССО и ГССТ уже есть отличный результат в этом направлении", – говорит Черногоренко.

Инфографика: Минобороны

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.

Добавим, что 8 февраля в приложении Минобороны "Резерв+" произошел сбой. При попытке зайти в приложение на экране появлялись сообщения о технической проблеме. В Минобороны сообщили, что вероятная причина этого в высокой нагрузке на BankID. Поэтому авторизация приложения через BankID могла быть временно недоступна.