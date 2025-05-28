Армия+ набирает обороты: военные подали 500 тысяч рапортов за 10 месяцев

За 10 месяцев с момента запуска военнослужащие подали 500 тысяч электронных рапортов через приложение Армия+, что в среднем составляет 1800 обращений ежедневно. Систему уже внедрили более 1500 воинских частей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Электронные рапорты через Армию+

"Электронные рапорты были одним из первых сервисов, запустившихся в Армия+. Именно они начали борьбу с бюрократией, упростили военную жизнь и освободили им время на то, что действительно важно", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По словам Черногоренко, в настоящее время оцифровано около трети всех рапортов, охватывающих ключевые вопросы военной службы. В следующую очередь планируется цифровизация рапортов, связанных с выдачей справок и финансовыми вопросами.

Подать рапорт через приложение можно всего за несколько минут. Все формы сопровождаются информативными справками с четкими советами и пояснениями, какие документы могут потребоваться.

Рапорты построены по понятному алгоритму подачи, а каждый этап содержит подсказки, позволяющие избежать ошибок при отправке документа командиру.

Чаще всего подают рапорты на:

оздоровительные выплаты (30%);

ежегодный отпуск (23%);

смену места службы (21%).

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.