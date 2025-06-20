В "Армия+" появилась мультиподпись рапортов: обработка до 40 заявлений за раз

В мобильном приложении “Армия+” появилась новая удобная функция – мультиподпись рапортов. Теперь командиры могут прорабатывать до 40 заявлений одновременно, используя “Дію”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужба Минобороны.

Новый функционал в "Армия+"

В приложении "Армия+" появилась новая удобная функция – мультиподпись рапортов, позволяющая командирам обрабатывать сразу большое количество обращений подчиненных.

Теперь командиры подразделений могут быстро рассматривать десятки рапортов, которые поступают в раздел "Рапорты", вкладку "К рассмотрению".

Одновременно можно выбрать до 40 рапортов, например, по отпуску, и подписать их сразу с помощью Дія. Подпись или SmartID.

В то же время, массовое отклонение недоступно — каждый отказ требует обоснования, что обеспечивает прозрачность и ответственность при принятии решений.

Что известно об "Армии+" и рапортах

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

С момента запуска было полностью обработано более 570 тысяч рапортов, причем 60% были согласованы. Чаще военнослужащие подавали оздоровительные рапорты (28%), заявления на годовой отпуск (23%) и запросы на смену места службы (21%).

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36.