Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Наличный курс:

USD

42,28

42,16

EUR

49,85

49,66

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Вышла обновленная версия приложения "Армия+" с цифровым удостоверением

"Армия+"
Армия+ получила новый дизайн, расширен Армия ID / Минобороны

Обновленное приложение "Армия+" теперь предлагает цифровое удостоверение Армия ID, ленту "Пульс" и улучшенный интерфейс для более удобного использования сервисов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

О новой версии "Армия+"

В новой версии приложения "Армия+" расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах. Хотя цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, оно достаточно для подтверждения статуса.

Информационная лента "Пульс" дает официальные объяснения, советы и важные обновления для военных без слухов и лишнего шума.

Также в приложении обновлены дизайн и навигация: упрощен доступ к популярным сервисам и добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время использования.

Что известно об "Армии+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Автор:
Ольга Опенько