Вышла обновленная версия приложения "Армия+" с цифровым удостоверением

Обновленное приложение "Армия+" теперь предлагает цифровое удостоверение Армия ID, ленту "Пульс" и улучшенный интерфейс для более удобного использования сервисов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

О новой версии "Армия+"

В новой версии приложения "Армия+" расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащего через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах. Хотя цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, оно достаточно для подтверждения статуса.

Информационная лента "Пульс" дает официальные объяснения, советы и важные обновления для военных без слухов и лишнего шума.

Также в приложении обновлены дизайн и навигация: упрощен доступ к популярным сервисам и добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время использования.

Что известно об "Армии+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.