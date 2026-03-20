Знижки для військових: захисники заощадили мільярд гривень завдяки програмі "Плюси"
Військовослужбовці заощадили один мільярд гривень завдяки використанню програми "Плюси" у мобільному застосунку "Армія+". Найбільшу частку економії — майже 80% — забезпечили знижки на пальне та послуги мереж АЗК, якими активно користуються захисники.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.
Ключові напрямки економії
Обсяг заощаджень у мережі автозаправних комплексів (АЗК) склав майже 80% від загальної суми. Програма дозволяє отримувати знижки безпосередньо на пальне, а також користуватися спеціальними пропозиціями у магазинах та кафе при заправках. Крім пального, популярними категоріями залишаються купівля товарів, розвиток і відпочинок.
Рейтинг популярності партнерів за кількістю згенерованих кодів:
- ОККО — 490 тисяч разів;
- WOG — 480 тисяч;
- Ukrnafta — 390 тисяч;
- Нова пошта — 350 тисяч;
- Rozetka — 200 тисяч.
Доступні категорії та партнери
На сьогодні у програмі представлено 22 партнери, розподілені за 8 категоріями. У транспортному секторі доступні пропозиції "Укрзалізниці" та п'яти мереж АЗК (Ukrnafta, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel). Сфера доставки представлена Новою поштою. У категорії спорядження працюють бренди Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo та Defence Ukraine.
Для розвитку та навчання доступні сервіси "Наш Формат" та LifesaverSIM. Категорія відпочинку та харчування включає Multiplex і Lviv Croissants. Напрям здоров'я представлений компанією "Дарниця". Найширшою є категорія покупок, куди увійшли Rozetka, "Комп’ютерний Всесвіт", Idealist Coffee & Co, "Будинок Іграшок", "Сільпо" та інші мережі.
У майбутньому розробники планують розширити перелік послуг у сфері доставки та активно розвивати категорію медичних товарів і послуг у межах напряму "Здоров’я".
Нагадаємо, станом на кінець червня минулого року нацпрограма підтримки військових "Плюси" заощадила захисникам і захисницям вже понад 200 мільйонів гривень. Знижками від партнерів скористалися вже понад 2 мільйони разів, а ще 34 000 разів користувачі поділилися ними з рідними.