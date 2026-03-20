Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Знижки для військових: захисники заощадили мільярд гривень завдяки програмі "Плюси"

Захисники отримали мільярд гривень вигоди завдяки програмі "Плюси"

Військовослужбовці заощадили один мільярд гривень завдяки використанню програми "Плюси" у мобільному застосунку "Армія+". Найбільшу частку економії — майже 80% — забезпечили знижки на пальне та послуги мереж АЗК, якими активно користуються захисники.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ключові напрямки економії

Обсяг заощаджень у мережі автозаправних комплексів (АЗК) склав майже 80% від загальної суми. Програма дозволяє отримувати знижки безпосередньо на пальне, а також користуватися спеціальними пропозиціями у магазинах та кафе при заправках. Крім пального, популярними категоріями залишаються купівля товарів, розвиток і відпочинок.

Рейтинг популярності партнерів за кількістю згенерованих кодів:

  • ОККО — 490 тисяч разів; 
  • WOG — 480 тисяч; 
  • Ukrnafta — 390 тисяч; 
  • Нова пошта — 350 тисяч; 
  • Rozetka — 200 тисяч.

Доступні категорії та партнери

На сьогодні у програмі представлено 22 партнери, розподілені за 8 категоріями. У транспортному секторі доступні пропозиції "Укрзалізниці" та п'яти мереж АЗК (Ukrnafta, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel). Сфера доставки представлена Новою поштою. У категорії спорядження працюють бренди Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo та Defence Ukraine.

Для розвитку та навчання доступні сервіси "Наш Формат" та LifesaverSIM. Категорія відпочинку та харчування включає Multiplex і Lviv Croissants. Напрям здоров'я представлений компанією "Дарниця". Найширшою є категорія покупок, куди увійшли Rozetka, "Комп’ютерний Всесвіт", Idealist Coffee & Co, "Будинок Іграшок", "Сільпо" та інші мережі.

У майбутньому розробники планують розширити перелік послуг у сфері доставки та активно розвивати категорію медичних товарів і послуг у межах напряму "Здоров’я".

Нагадаємо, станом на кінець червня минулого року нацпрограма підтримки військових "Плюси" заощадила захисникам і захисницям вже понад 200 мільйонів гривень. Знижками від партнерів скористалися вже понад 2 мільйони разів, а ще 34 000 разів користувачі поділилися ними з рідними.

Автор:
Тетяна Ковальчук