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Спорядження, квитки, доставка: військові вже заощадили понад 200 млн гривень завдяки програмі "Плюси"
Національна програма підтримки військових "Плюси" в застосунку "Армія+" заощадила захисникам і захисницям вже понад 200 мільйонів гривень. Знижками від партнерів скористалися вже понад 2 мільйони разів, а ще 34 000 разів користувачі поділилися ними з рідними.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Плюси дуже швидко масштабують свою користь для військових. Лише у травні ми перетнули позначку в 100 мільйонів заощаджених гривень та додали ще 100 лише за місяць", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
З початку дії програми військові:
- придбали 57 300 квитків на потяги;
- заправили 36.8 мільйона літрів пального;
- зробили 261 800 доставок за 1 гривню;
- 9 100 разів скористалися знижкою на спорядження та інші товари;
- купили 20 400 квитків у кіно.
До програми долучилися такі компанії, як "Укрзалізниця", "Укрнафта", "Нова пошта", WOG, ОККО, Rozetka, Ukrarmor та Multiplex.
Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що завдяки програмі підтримки військових “Плюси” в застосунку “Армія+” українські захисники та захисниці вже заощадили 100 мільйонів гривень.