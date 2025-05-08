Пальне, продукти, квитки: військові заощадили 100 млн грн завдяки програмі "Плюси"

Завдяки програмі підтримки військових “Плюси” в застосунку “Армія+” українські захисники та захисниці вже заощадили 100 мільйонів гривень. Найпопулярнішими серед них стали знижки на пальне, продукти, доставку та залізничні квитки.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про програму

Програма "Плюси" в застосунку "Армія+" продовжує зміцнювати підтримку українських військових.

Від початку свого запуску в грудні 2024 року ініціатива об'єднала ключових партнерів із бізнесу, щоб надавати захисникам та захисницям знижки на пальне, доставку, спорядження та інші товари й послуги.

За словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко, результат уже помітний — військові заощадили понад 100 мільйонів гривень.

Знижками вже скористались понад мільйон разів.

Серед партнерів – "Укрзалізниця", UKRNAFTA, Нова пошта, WOG, ОККО, ROZETKA та Ukrarmor.

Крім того, нещодавно в межах програми запрацювала нова функція: передача QR- та штрихкодів знижок рідним. Наразі ця можливість доступна для пропозицій від UKRNAFTA, WOG, ROZETKA та Ukrarmor.

Нещодавно, у мобільному додатку “Армія+” з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я та анонсовано ще ще п’ять цифрових рапортів.