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Горючее, продукты, билеты: военные сэкономили 100 млн грн благодаря программе "Плюсы"

военные ВСУ
Защитники получили скидки на 100 млн грн. / Центр рекрутинга украинской армии

Благодаря программе поддержки военных “Плюсы” в приложении “Армия+” украинские защитники и защитницы уже сэкономили 100 миллионов гривен. Наиболее популярными среди них стали скидки на горючее, продукты, доставку и ж/д билеты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О программе

Программа "Плюсы" в приложении "Армия+" продолжает укреплять поддержку украинских военных.

С начала своего запуска в декабре 2024 года инициатива объединила ключевых партнеров по бизнесу, чтобы предоставлять защитникам и защитникам скидки на горючее, доставку, снаряжение и другие товары и услуги.

По словам заместителя министра по цифровизации Екатерины Черногоренко, результат уже заметен — военные сэкономили более 100 миллионов гривен.

Скидками уже воспользовались более миллиона раз.

Среди партнеров – "Укрзализныця", UKRNAFTA, Новая почта, WOG, ОККО, ROZETKA и Ukrarmor.

Кроме того, недавно в рамках программы заработала новая функция: передача QR- и штрихкодов скидок родным. В настоящее время эта возможность доступна для предложений от UKRNAFTA, WOG, ROZETKA и Ukrarmor.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья и анонсировано еще пять цифровых рапортов.

Автор:
Ольга Опенько