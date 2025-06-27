Снаряжение, билеты, доставка: военные уже сэкономили более 200 млн гривен благодаря программе "Плюсы"

Национальная программа поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" сэкономила защитникам и защитницам уже более 200 миллионов гривен. Скидками от партнеров воспользовались уже более 2 миллионов раз, а еще 34 000 раз пользователи поделились ими с родными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

"Плюсы очень быстро масштабируют свою пользу для военных. Только в мае мы пересекли отметку в 100 миллионов сэкономленных гривен и прибавили еще 100 только за месяц", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

С начала действия программы военные:

приобрели 57 300 билетов на поезда;

заправили 36.8 миллиона литров горючего;

произвели 261 800 доставок за 1 гривну;

9100 раз воспользовались скидкой на снаряжение и другие товары;

купили 20 400 билетов в кино.

В программу присоединились такие компании, как "Укрзализныця", "Укрнафта", "Новая почта", WOG, ОККО, Rozetka, Ukrarmor и Multiplex.

Напомним, в начале мая сообщалось, что благодаря программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" украинские защитники и защитницы уже сэкономили 100 миллионов гривен.