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Снаряжение, билеты, доставка: военные уже сэкономили более 200 млн гривен благодаря программе "Плюсы"
Национальная программа поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" сэкономила защитникам и защитницам уже более 200 миллионов гривен. Скидками от партнеров воспользовались уже более 2 миллионов раз, а еще 34 000 раз пользователи поделились ими с родными.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.
"Плюсы очень быстро масштабируют свою пользу для военных. Только в мае мы пересекли отметку в 100 миллионов сэкономленных гривен и прибавили еще 100 только за месяц", — отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
С начала действия программы военные:
- приобрели 57 300 билетов на поезда;
- заправили 36.8 миллиона литров горючего;
- произвели 261 800 доставок за 1 гривну;
- 9100 раз воспользовались скидкой на снаряжение и другие товары;
- купили 20 400 билетов в кино.
В программу присоединились такие компании, как "Укрзализныця", "Укрнафта", "Новая почта", WOG, ОККО, Rozetka, Ukrarmor и Multiplex.
Напомним, в начале мая сообщалось, что благодаря программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" украинские защитники и защитницы уже сэкономили 100 миллионов гривен.