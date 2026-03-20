Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Скидки для военных: защитники сэкономили миллиард гривен благодаря программе "Плюсы"

Военнослужащие сэкономили один миллиард гривен благодаря использованию программы "Плюсы" в мобильном приложении "Армия+". Наибольшую долю экономии – почти 80% – обеспечили скидки на горючее и услуги сетей АЗК, которыми активно пользуются защитники.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщила пресс-служба Минобороны.

Ключевые направления экономии

Объем сбережений в сети автозаправочных комплексов (АЗК) составил около 80% от общей суммы. Программа позволяет получать скидки прямо на горючее, а также пользоваться специальными предложениями в магазинах и кафе при заправках. Кроме горючего, популярными категориями остаются покупка товаров, развитие и отдых.

Рейтинг популярности партнеров по количеству сгенерированных кодов:

  • ОККО – 490 тысяч раз;
  • WOG - 480 тысяч;
  • Ukrnafta - 390 тысяч;
  • Новая почта – 350 тысяч;
  • Rozetka – 200 тысяч.

Доступные категории и партнеры

На сегодняшний день в программе представлено 22 партнера, распределенных по 8 категориям. В транспортном секторе доступны предложения "Укрзализныци" и пяти сетей АЗК (Ukrnafta, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel). Сфера доставки представлена Новой почтой. В категории снаряжения работают бренды Ukrarmor, Баллистика, Utactic, BGN Armo и Defence Ukraine.

Для развития и обучения доступны сервисы "Наш Формат" и LifesaverSIM. Категория отдыха и питания включает в себя Multiplex и Lviv Croissants. Направление здоровья представлено компанией "Дарница". Самая широкая категория покупок, куда вошли Rozetka, "Компьютерная Вселенная", Idealist Coffee & Co, "Дом Игрушек", "Сильпо" и другие сети.

В будущем разработчики планируют расширить список услуг в сфере доставки и активно развивать категорию медицинских товаров и услуг в рамках направления "Здоровье".

Напомним, по состоянию на конец июня прошлого года нацпрограмма поддержки военных "Плюсы" сэкономила защитникам и защитницам уже более 200 миллионов гривен. Скидками от партнеров воспользовались уже более 2 миллионов раз, а еще 34 000 раз пользователи поделились ими с родными.

Автор:
Татьяна Ковальчук