Глава Государственного земельного банка Ярославский уходит с должности: какая причина

Руководитель ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский объявил о завершении работы в должности из-за разногласий в видении дальнейшей деятельности общества с новой командой Фонда госимущества.

Как пишет Delo.ua, об этом Ярославский сообщил в Facebook.

"Принял решение вместе с командой завершить свою работу в Государственном земельном банке и передать управление им дальше. Решение непростое, но взвешенное. Для меня это была история продолжительностью около 3 лет", - написал он.

Причиной такого шага стали разные взгляды на будущее развитие учреждения. "Мы по-разному видим дальнейшую деятельность общества. Именно поэтому мы передаем Государственный земельный банк новой команде - в состоянии, когда механизм работает, процессы выстроены, а результат подтвержден цифрами", - заявил чиновник. При этом он отметил, что с новой командой Фонда государственного имущества Украины сохраняется общее видение необходимости масштабирования достигнутых результатов.

За полтора года фактической деятельности Государственный земельный банк достиг следующих показателей:

90,9 тыс. га государственных с/х земель выведены из тени;

78,9 тыс. га выставлены на торги; проведение торгов охватило 74,5 тыс. га;

70 тыс. га передано в прозрачное использование аграриям в 19 областях;

1,34 млрд грн уплачено за первый год пользования землей;

1,3 млрд грн уже поступило в государственный и местные бюджеты;

583 млн грн уплачено за второй год пользования.

За время работы Ярославского штата учреждения вырос с двух человек до 27 специалистов. Предприятие получило статус крупного налогоплательщика с активами стоимостью 3,5 млрд. грн. Реформа позволила превратить государственную структуру в первое в Украине общество с ограниченной ответственностью, которое на 100% принадлежит государству.

Главным результатом деятельности он называет создание прозрачных условий для аграрного бизнеса. Земля остается в собственности государства, но средства за ее использование теперь поступают в бюджет, а не в частные лица.

Справочно

Государственный земельный банк был создан в рамках проекта "Земельный банк", реализуемого Фондом государственного имущества Украины. Целью проекта является полная инвентаризация государственных земель и замена устаревшей системы постоянного пользования прозрачной арендой через аукционы Prozorro.Продажи. Арендаторами могут быть фермеры и компании, позволяющие получить доступ к землям от 1 га до тысяч га.

Напомним, в июне 2024 года Фонд государственного имущества Украины назначил Ярослава Ярославского на должность руководителя государственного предприятия "Фонд аграрных инвестиций" , которое будет заниматься реализацией проекта "Земельный банк".