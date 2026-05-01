Очільник Державного земельного банку Ярославський йде з посади: яка причина

Ярослав Ярославський
Ярослав Ярославський йде з посади керівника Держзембанку / Фото: facebook.com/aroslav.aroslavs.kij

Керівник ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський оголосив про завершення роботи на посаді через розбіжності у баченні подальшої діяльності товариства з новою командою Фонду держмайна.

Як пише Delo.ua, про це Ярославський повідомив у Facebook.

"Прийняв рішення разом із командою завершити свою роботу в Державному земельному банку та передати управління ним далі. Рішення непросте, але зважене. Для мене це була історія тривалістю близько 3 років ", — написав він.

Причиною такого кроку стали різні погляди на майбутній розвиток установи. "Ми по-різному бачимо подальшу діяльність товариства. Саме тому ми передаємо Державний земельний банк новій команді — у стані, коли механізм працює, процеси вибудувані, а результат підтверджений цифрами", — заявив посадовець. При цьому він зазначив, що з новою командою Фонду державного майна України зберігається спільне бачення щодо необхідності масштабування досягнутих результатів.

За півтора року фактичної діяльності Державний земельний банк досяг наступних показників:

  • 90,9 тис. га державних с/г земель виведено із тіні; 
  • 78,9 тис. га виставлено на торги; проведення торгів охопило 74,5 тис. га; 
  • 70 тис. га передано в прозоре користування аграріям у 19 областях; 
  • 1,34 млрд грн сплачено за перший рік користування землею; 
  • 1,3 млрд грн уже надійшли до державного та місцевих бюджетів; 
  • 583 млн грн сплачено за другий рік користування.

За час роботи Ярославського штат установи зріс із двох осіб до 27 фахівців. Підприємство отримало статус великого платника податків з активами вартістю 3,5 млрд грн. Реформа дозволила перетворити державну структуру на перше в Україні товариство з обмеженою відповідальністю, яке на 100% належить державі.

Головним результатом діяльності він називає створення прозорих умов для аграрного бізнесу. Земля залишається у власності держави, але кошти за її використання тепер надходять до бюджету, а не до приватних осіб.

Довідково

Державний земельний банк було створено в межах проєкту "Земельний банк", який реалізує Фонд державного майна України. Метою проєкту є повна інвентаризація державних земель та заміна застарілої системи постійного користування на прозору оренду через аукціони Prozorro.Продажі. Орендарями можуть бути фермери та компанії, що дозволяє отримати доступ до земель від 1 га до тисяч га.

Нагадаємо, у червні 2024 року Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства "Фонд аграрних інвестицій", яке займатиметься реалізацією проєкту "Земельний банк".

Автор:
Тетяна Ковальчук