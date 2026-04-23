Земельний банк віддав 95% прибутку державі: бюджет отримав 369 млн грн

Державний земельний банк перерахував до державного бюджету 369 млн грн дивідендів за результатами 2025 року. Це становить 95% чистого прибутку державного оператора.

У Фонді державного майна заявили, що це один із найвищих показників повернення прибутку державі серед підприємств, які перебувають у сфері його управління.

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха зазначив, що Земельний банк демонструє ефективну модель використання державних активів, коли замість пасивного утримання бюджет отримує реальний фінансовий результат.

За словами генерального директора ТОВ "Державний земельний банк" Ярослава Ярославського, у 2025 році компанія фактично за рік роботи увійшла до переліку великих платників податків.

Він також повідомив, що за обсягом доходу підприємство посіло 12 місце серед державних компаній України. У цьому рейтингу Земельний банк опинився поруч із такими стратегічними підприємствами, як "Нафтогаз", "Укренерго" та "Укрзалізниця".

У компанії наголосили, що 100% корпоративних прав належать державі, а основним джерелом доходів є ефективне управління державними сільськогосподарськими землями.

Виплата дивідендів означає прямі надходження до бюджету, які можуть бути використані для фінансування державних потреб.

Додамо, уряд офіційно включив Державний земельний банк до програми гуманітарного розмінування сільськогосподарських територій. Завдяки реалізації програми планується підготувати до використання 7 тис. га ділянок, розташованих у Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.