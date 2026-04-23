Агрохолдинг Тігіпка планує розширити земельний банк до 120 тис. га до 2028 року

Компанія "ТАС Агро", що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, планує суттєво розширити земельний банк до 120 тис. га до 2028 року. Наразі під управлінням агрохолдингу перебуває практично 80 тис. га, проте до кінця року планується збільшення до 100 тис. га.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Збільшення банку землі до 2028 року

"У нас на розгляді є певні активи, якщо вдасться фіналізувати до кінця року купівлю, то це буде близько 100 тис. га. Наступним кроком плануємо збільшення до 120 тис. га, але це до 2028 року", - розповів гендиректор "ТАС Агро".

Розвиток тваринництва та адаптація до норм ЄС

У складі кластерів компанії "ТАС Агро" працює 4 молочнотоварних ферм, у тому числі – буйволина, зазначив Заплетнюк. За його словами, це нішовий проєкт крафтової продукції з буйволиного молока

Загальне поголів’я великої рогатої худоби становить близько 3 тисяч, з яких 1500 — це дійне стадо.

"Наша мета - перетворити застаріле тваринництво на високопродуктивний напрям, підвищити його ефективність, покращити умови утримання поголів’я та якість м’ясо-молочної продукції", - розповів гендиректор.

Більшість молока з тваринницьких ферм компанії "ТАС Агро" належить до екстра та вищого класу. Його на переробку приймають провідні молочні та сирзаводи, а вироблена продукція реалізовується по всій Україні та за її межами, додав він.

В "ТАС Агро" є проєкт який буде відповідати нормативам ЄС щодо благополуччя тваринництва.

Компанія концентрує всі ферми в Михайлівці на Вінниччині, і зараз повністю перебудовує ферму, збільшує стійло-місця і покращує умови:

безприв’язне утримання;

м'які мати для відпочинку тварин;

ощадливе доїння;

вентиляція і все інше.

"Загальна сума інвестицій сумарно в межах 15 мільйонів доларів на наступні 3 роки. І ми покроково в це інвестуємо. Це в першу чергу стосується корів. Буйволи залишаться там, де вони є, а молочних корів будемо переміщувати в Михайлівку", - сказав Заплетнюк.

Агрохолдинг "ТАС Агро" розпочав масштабне оновлення своєї елеваторної мережі. Після придбання сучасного Будищенського елеватора, компанія виставила на продаж чотири застарілі активи через аукціони Прозорро.Продажі.