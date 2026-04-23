Агрохолдинг Тігіпка заробив торік $20-22 млн

У 2025 році агрохолдинг "ТАС Агро" зафіксував зниження чистого прибутку порівняно з попереднім роком: показник скоротився з понад $25 млн у 2024 році до $20-22 млн. Попри це, компанія планує розширення земельного банку до 100 тис. га та інвестує близько $15 млн у модернізацію молочно-товарних ферм для відповідності європейським стандартам.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Про прибуток та плани щодо земельного банку

У 2024 році чистий прибуток компанії перевищив $25 млн. Який чистий прибуток був у 2025 році? І скільки закладено у 2026 році?

- У 2025 році чистий прибуток компанії був у межах $20-22 млн, але ми ще не реалізували частину продукції. На сьогодні вже фактично продали пшеницю, але ще не оновили ключові фінансові показники. Розрахунково $20-22 млн - це фактично на 10% більше, ніж ми закладали в бюджеті.

Щодо 2026 року. Поганий знак - наперед говорити про прибуток, але прогнозуємо на рівні 2024 та 2025 років.

Яка причина падіння чистого прибутку у 2025 році та як плануєте його відновлювати?

- Падіння чистого прибутку у 2025 році насамперед пов’язане з посухою в частині регіонів діяльності та зниженням цін на агропродукцію порівняно з 2024 роком. Це суттєво вплинуло на маржинальність бізнесу. Для відновлення прибутковості компанія фокусується на підвищенні операційної ефективності, оптимізації витрат, розвитку напрямків із більшою доданою вартістю, а також на диверсифікації ринків збуту.

Який наразі у компанії банк землі? Як ви плануєте його збільшувати?

- На сьогодні це - практично 80 тис. га. Стратегічно у нас в планах збільшення банку землі до 100 тис. га. В нас на розгляді є певні активи, якщо вдасться фіналізувати до кінця року купівлю, то це буде близько 100 тис. га. Наступним кроком плануємо збільшення до 120 тис. га, але це до 2028 року.

Про інвестиції у молочні ферми для адаптації до норм ЄС

Як у вас розвивається тваринництво?

- У складі кластерів компанії "ТАС Агро" працює 4 молочнотоварних ферм, у тому числі – буйволина. Це такий нішовий проєкт крафтової продукції з буйволиного молока

Загальне поголів’я великої рогатої худоби становить близько 3 тисяч, з яких 1500 — це дійне стадо.

Наша мета - перетворити застаріле тваринництво на високопродуктивний напрям, підвищити його ефективність, покращити умови утримання поголів’я та якість м’ясо-молочної продукції. Більшість молока з тваринницьких ферм компанії ТАС Агро екстра та вищого класу. Його на переробку приймають провідні молочні та сирзаводи, а вироблена продукція реалізовується по всій Україні та за її межами.

Скільки інвестуєте у благополуччя тваринництва для того, щоб відповідати нормам ЄС?

- У нас є проєкт, який буде відповідати цим нормативам. Ми концентруємо всі ферми в Михайлівці на Вінниччині, і зараз повністю перебудовуємо ферму, збільшуємо стійло-місця і покращуємо умови: безприв’язне утримання, м'які мати для відпочинку тварин, ощадливе доїння, вентиляція і все інше. Загальна сума інвестицій сумарно в межах 15 мільйонів доларів на наступні 3 роки. І ми покроково в це інвестуємо.

Це в першу чергу стосується корів. Буйволи залишаться там, де вони є, а молочних корів будемо переміщувати в Михайлівку.

Куди найбільше йде експорт продукції?

— Якщо говорити про олійні культури, зокрема соняшник, то він переважно переробляється всередині країни — на переробних заводах. Аналогічна ситуація з ріпаком: залежно від ринкової кон’юнктури, його або експортуємо до Європейського Союзу, або переробляємо в Україні, на заводах-партнерах із подальшим експортом продукції переробки.

Якщо говорити про кукурудзу, то основним напрямком експорту традиційно була Азія, зокрема Китай, однак зараз географія змінюється, і дедалі більшу частку займає Європейський Союз.

Пшениця експортується, зокрема, до Туреччини та країн ЄС — усе залежить від логістики та ринкової ситуації.

Щодо сої — більша частина також переробляється всередині країни.

Чи очікуєте ви збільшення експорту на поточному рівні?

— Усе залежить від умов війни та доступності експортних шляхів. Блокада Чорного моря фактично призводить до різкого скорочення експорту загалом. Тому ми сподіваємося, що, принаймні, не відбудеться погіршення ситуації, і експорт залишиться на нинішньому рівні.

На якому саме рівні? Скільки агропродукції було експортовано минулого року?

— Є певні перехідні залишки по кукурудзі та пшениці, які останнім часом експортувалися менш активно через логістичні проблеми. Однак сьогодні ми вже досить близько до довоєнних експортних показників.

А у вашій компанії?

— Близько 60% продукції експортується. За винятком соняшнику та в певній мірі сої та ріпаку.

Скільки тонн агропродукції "ТАС Агро" було експортовано у 2025 році та в які країни?

- У 2025 році "ТАС Агро" експортувала близько 270 тис. тонн агропродукції. Основними напрямками експорту стали країни ЄС (49%) та Північної Африки (25%), Азії (19%) та Близького Сходу (4%). Компанія продовжує розширювати географію поставок, адаптуючись до змін у глобальній логістиці та попиті.

Зростання собівартості посівної через підвищення цін на пальне та добрива

Щодо пшениці: її вартість значною мірою залежить від азотних добрив. Наскільки можуть зрости ціни через подорожчання добрив?

— Цей процес не є прямо пропорційним. Тобто може зрости собівартість через підвищення вартості пального та добрив, але ціна на пшеницю не обов’язково компенсує це зростання.

Пшениця більше залежить від інших чинників — зокрема, від обсягів світових запасів та ринкової кон’юнктури. Безперечно, зростання собівартості тисне на кінцеву ціну, але це не є прямою залежністю.

Сьогодні врожай нового сезону торгується приблизно на рівні попередніх періодів.

Можете орієнтовно оцінити наскільки зросла собівартість посівної?

— У нашому випадку собівартість суттєво не зросла, оскільки ми закупили більшість ресурсів узимку. Наприклад, якщо оптова ціна пального становила близько 54 грн за літр, то зараз вона сягає 80–82 грн. Тобто це майже 100% зростання.

Якщо ми купували КАС (карбамідно-аміачну суміш) приблизно по 20 400 грн, то зараз це вже понад 35 500 грн. Це суттєве подорожчання.

Яке загальне зростання собівартості в аграріїв?

— Очікується подорожчання основних культур. Знову ж таки, усе залежить від того, як господарства працюватимуть із живленням і витратами. Але, за оцінками, зростання прямої собівартості становитиме приблизно 10–20% у наступному сезоні.

Якщо не відбудеться суттєвих змін у зовнішніх умовах. Світ залишається досить нестабільним, і багато що залежить, зокрема, від розвитку війни на Близькому Сході.

Наразі, якщо співставити поточні ціни на продукцію та витрати, загальне зростання собівартості становить близько 10–20%.