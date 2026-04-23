Агрохолдинг Тигипко заработал в прошлом году $20-22 млн

В 2025 году агрохолдинг "ТАС Агро" зафиксировал снижение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом: показатель сократился с более $25 млн в 2024 году до $20-22 млн. Несмотря на это, компания планирует расширение земельного банка до 100 тыс. га и инвестирует около $15 млн в модернизацию.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

О прибыли и планах по земельному банку

В 2024 году чистая прибыль компании превысила $25 млн. Какая чистая прибыль была в 2025 году? И сколько заложено в 2026 году?

– В 2025 году чистая прибыль компании была в пределах $20-22 млн, но мы еще не реализовали часть продукции. На сегодняшний день уже фактически продали пшеницу, но еще не обновили ключевые финансовые показатели. Расчетно $20-22 млн – это фактически на 10% больше, чем мы закладывали в бюджете.

По 2026 году. Плохой знак – заранее говорить о прибыли, но прогнозируем на уровне 2024 и 2025 годов.

Какова причина падения чистой прибыли в 2025 году и как планируете ее восстанавливать?

- Падение чистой прибыли в 2025 году, прежде всего, связано с засухой в части регионов деятельности и снижением цен на агропродукцию по сравнению с 2024 годом. Это оказало существенное влияние на маржинальность бизнеса. Для восстановления прибыльности компания фокусируется на повышении операционной эффективности, оптимизации затрат, развитии направлений с большей добавленной стоимостью, а также диверсификации рынков сбыта.

Какой сейчас у компании банк земли? Как вы планируете его увеличить?

– На сегодня это – практически 80 тыс. га. Стратегически у нас в планах увеличения банка земли до 100 тыс. га. У нас на рассмотрении есть определенные активы, если удастся финализовать до конца года покупку, это будет около 100 тыс. га. Следующим шагом планируем увеличение до 120 тыс. га, но это к 2028 году.

Об инвестициях в молочные фермы для адаптации к нормам ЕС

Как у вас развивается животноводство?

- В составе кластеров компании "ТАС Агро" работает 4 молочно-товарных ферм, в том числе – буйволина. Это такой нишевый проект крафтовой продукции из буйволиного молока.

Общее поголовье крупного рогатого скота составляет около 3 тысяч, из которых 1500 – это дойное стадо.

Наша цель – превратить устаревшее животноводство в высокопродуктивное направление, повысить его эффективность, улучшить условия содержания поголовья и качество мясомолочной продукции. Большинство молока из животноводческих ферм компании ТАС Агро экстра и высшего класса. Его на переработку принимают ведущие молочные и сырзаводы, а производимая продукция реализуется по всей Украине и за ее пределами.

Сколько инвестируете в благополучие животноводства для соответствия нормам ЕС?

– У нас есть проект, который будет соответствовать этим нормативам. Мы концентрируем все фермы в Михайловке Винницкой области, и сейчас полностью перестраиваем ферму, увеличиваем стойло-места и улучшаем условия: беспривязное содержание, мягкие маты, для отдыха животных, экономное доение, вентиляция и все остальное. Общая сумма инвестиций суммарно составляет 15 миллионов долларов на следующие 3 года. И мы пошагово в это инвестируем.

Это в первую очередь касается коров. Буйволы останутся там, где они есть, а молочные коровы будем перемещать в Михайловку.

Куда больше всего идет экспорт продукции?

— Если говорить об масличных культурах, в частности, подсолнечник, то он преимущественно перерабатывается внутри страны — на перерабатывающих заводах. Аналогичная ситуация с рапсом: в зависимости от рыночной конъюнктуры его или экспортируем в Европейский Союз, или перерабатываем в Украине, на заводах-партнерах с последующим экспортом продукции переработки.

Если говорить о кукурузе, то основным направлением экспорта традиционно была Азия, в частности Китай, однако сейчас география меняется, и все большую часть занимает Европейский Союз.

Пшеница экспортируется, в частности, в Турцию и страны ЕС — все зависит от логистики и рыночной ситуации.

Что касается сои, то большая часть также перерабатывается внутри страны.

Ожидаете ли вы увеличение экспорта на текущем уровне?

— Все зависит от условий войны и доступности экспортных путей. Блокада Черного моря фактически приводит к резкому сокращению экспорта в целом. Поэтому мы надеемся, что, по крайней мере, не произойдет ухудшение ситуации и экспорт останется на нынешнем уровне.

На каком уровне? Сколько агропродукции было экспортировано в прошлом году?

— Есть определенные переходные остатки по кукурузе и пшенице, которые в последнее время экспортировались менее активно из-за логистических проблем. Однако сегодня мы уже достаточно близки к довоенным экспортным показателям.

А в вашей компании?

– Около 60% продукции экспортируется. За исключением подсолнечника и в определенной степени сои и рапса.

Сколько тонн агропродукции "ТАС Агро" было экспортировано в 2025 году и в какие страны?

– В 2025 году "ТАС Агро" экспортировала около 270 тыс. тонн агропродукции. Основными направлениями экспорта стали страны ЕС (49%) и Северной Африки (25%), Азии (19%) и Ближнего Востока (4%). Компания продолжает расширять географию поставок, адаптируясь к изменениям в глобальной логистике и спросе.

Рост себестоимости посевной из-за повышения цен на горючее и удобрения

Относительно пшеницы ее стоимость в значительной степени зависит от азотных удобрений. Насколько могут вырасти цены из-за подорожания удобрений?

— Этот процесс не прямо пропорционален. То есть может возрасти себестоимость из-за повышения стоимости горючего и удобрений, но цена на пшеницу не обязательно компенсирует этот рост.

Пшеница больше зависит от других факторов, в частности, от объемов мировых запасов и рыночной конъюнктуры. Бесспорно, рост себестоимости давит на конечную цену, но это не прямой зависимости.

Сегодня урожай нового сезона торгуется примерно на уровне предыдущих периодов.

Можете ориентировочно оценить насколько возросла себестоимость посевной?

— В нашем случае себестоимость существенно не выросла, потому что мы закупили большинство ресурсов зимой. К примеру, если оптовая цена горючего составляла около 54 грн за литр, то сейчас она достигает 80–82 грн. То есть, это почти 100% роста.

Если мы покупали КАС (карбамидно-аммиачную смесь) примерно по 20400 грн, то сейчас это уже более 35500 грн. Это существенное удорожание.

Каков общий рост себестоимости у аграриев?

— Ожидается подорожание основных культур. Опять же все зависит от того, как хозяйства будут работать с питанием и расходами. Но, по оценкам, рост прямой себестоимости составит примерно 10–20% в следующем сезоне.

Если не произойдет существенных изменений во внешних условиях. Мир остается достаточно нестабильным, и многое зависит, в частности, от развития войны на Ближнем Востоке.

Теперь, если сопоставить текущие цены на продукцию и расходы, общий рост себестоимости составляет около 10–20%.