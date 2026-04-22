Компания Тигипко выставила на продажу четыре элеватора: что известно

Компания оптимизирует активы при покупке Будищенского элеватора/“ТАС Агро”

Агрохолдинг "ТАС Агро", входящий в группу "ТАС" Сергея Тигипко, начал масштабное обновление своей элеваторной сети. После приобретения современного Будищенского элеватора компания выставила на продажу четыре устаревших актива через аукционы Прозорро.Продажи.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии Latifundist.com рассказал директор элеваторного департамента компании Ярослав Стратуца.

Он отметил, что причиной продаж стала недостаточная мощность существующих элеваторов. Поэтому компания была вынуждена хранить зерно в силобегах, занимая до 10 га сельхозземель.

После запуска работы Будищинского элеватора, эти площади возвращаются в обработку, а зерно будут принимать на стационарные мощности.

Что выставлено на продажу:

  • Новомиргородское ХПП - стартовая цена 145,2 млн грн,
  • Маловисковское ХПП - 85,1 млн грн,
  • Ольшаницкий элеватор - 81,1 млн грн,
  • Медвинское ХПП   - 53,16 млн грн.

Несмотря на распродажу части имущества, "ТАС Агро" не сокращает присутствие на рынке, а меняет географию. В настоящее время холдинг активно ищет элеваторы для покупки в Винницкой области.

Параллельно идет работа над модернизацией логистики нового актива. Компания ведет переговоры с "Укрзализныцей" по улучшению инфраструктуры Будищенского элеватора, чтобы превратить его в полноценный отгрузочный узел.

Новые активы компании

В начале ноября 2024 года владелец ГК "ТАС"   Сергей Тигипко   заявил, что она покупает семенной завод и элеватор на 40 тыс. т хранения. Также компания заявила о строительстве двух заводов – вагоностроительного и завода по переработке яблок в концентрат.

В ноябре 2024 года стало известно, что компания покупает семенной завод "Дмитровское зерноперерабатывающее предприятие" в Черниговской области. Его мощность составляет 33 тыс. т одновременного хранения зерна.

А уже в январе 2026 года АМКУ предоставил разрешение "ТАС Агро" на покупку элеватора Будище "Кернела" в Черкасской области.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" - одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.   

Группа "ТАС" была основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый и аптечный сектор, а также промышленность, недвижимость, венчурные проекты.

Входящая в группу "ТАС Агро" обрабатывает 83 тыс. га в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу.

Автор:
Татьяна Бессараб