"Банковское финансирование стало более структурированным и требовательным", — Тарас Мохница, "ТАС Агро"

После убыточного 2023 года "ТАС Агро" вернулась к прибыльности и сохранила положительную финансовую динамику в 2025-м, сделав ставку на эффективность производства, маржинальность и взвешенные инвестиции. О ключевых управленческих решениях, новых требованиях банков и инвестиционных планах компании рассказал директор финансового департамента Тарас Мохница.

Тарас, 2024 год стал для компании переломным, ведь "ТАС Агро" вышла на прибыль после убытков годом ранее. Какие управленческие и финансовые решения обеспечили этот результат? И какова была финансовая динамика в 2025 году — удалось ли усилить показатели?

– 2024 год стал переломным благодаря системным управленческим и финансовым решениям. Мы сосредоточились на трех ключевых направлениях: жесткий контроль затрат, повышение операционной эффективности и активное управление потоками денежных средств.

В 2025 году нам удалось закрепить положительную динамику, усилить финансовые показатели и сохранить стабильную прибыльность. Основной упор был сделан на маржинальность производства и эффективность каждого гектара, а не только на масштаб. Поэтому, несмотря на все сложности, размер EBITDA за 2025 год составил $22 млн.

С какими вызовами столкнулся финансовый департамент в 2025 году?

- Ключевые вызовы – это волатильность рынков, валютные колебания, логистические риски и ограниченный доступ к долгосрочному финансированию.

В качестве примера успешная стратегия планирования посевной структуры и сбыта: в 2025 году в нашей посевной структуре была уменьшена площадь посева кукурузы до минимума (7000 га), что дало нам возможность получить максимальную прибыль по всем культурам. В это время у всех крупных игроков кукурузы было очень много и из-за неблагоприятных погодных условий многие остались в поле, а собрана была слишком влажная, поэтому затраты на сушки и логистику сделали кукурузу убыточной.

Мы ответили на это из-за активного финансового планирования, диверсификации источников финансирования, оптимизации структуры расходов и усиления финансовой дисциплины на всех уровнях компании.

В начале года стало известно, что "ТАС Агро" заключила соглашение о приобретении элеватора "Кернел" в Черкасской области. Можете ли обнародовать сумму сделки или хотя бы примерный объем инвестиций?

– Мы не раскрываем коммерческие детали сделок. Однако я могу сказать, что это стратегическая инвестиция , которая существенно усиливает нашу логистическую и хранительную инфраструктуру, снижает операционные расходы и повышает контроль над цепью создания стоимости.

Как вы оцениваете окупаемость этих инвестиций и уровень рисков? За какие средства они реализуются?

– Мы подходим к инвестициям очень прагматично. Каждый проект проходит тщательную финансовую и рисковую оценку. Наши инвестиции обладают четкой экономической логикой и прогнозируемой окупаемостью.

Финансирование производится за счет сбалансированной комбинации собственных и банковских средств. Это позволяет сохранять финансовую гибкость и контроль за долговой нагрузкой.

Как изменилась доступность банковского финансирования?

– Банковское финансирование стало более структурированным и требовательным. Банки значительно ужесточили требования к прозрачности бизнеса, финансовой отчетности, управлению рисками и ликвидности.

Сегодня кредитование — это, прежде всего, инструмент поддержки стабильной операционной деятельности, а не агрессивного развития. Однако для системных, прозрачных и эффективных компаний оно остается доступным.

Какие инвестиционные планы компании на 2026 год?

– В 2026-м мы фокусируем внимание на технологическом обновлении, развитии инфраструктуры, энергоэффективных решениях и цифровизации управления производством. В этом году прогнозируем инвестиции на уровне $20 млн.

Наш приоритет – повышение эффективности и финансовой устойчивости, а не экстенсивный рост. Мы инвестируем только в те проекты, которые обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество.