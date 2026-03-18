"Банківське фінансування стало більш структурованим та вимогливим", — Тарас Мохниця, "ТАС Агро"

Після збиткового 2023 року "ТАС Агро" повернулася до прибутковості та зберегла позитивну фінансову динаміку у 2025-му, зробивши ставку на ефективність виробництва, маржинальність і зважені інвестиції. Про ключові управлінські рішення, нові вимоги банків та інвестиційні плани компанії розповів директор фінансового департаменту Тарас Мохниця.

Пане Тарасе, 2024 рік став для компанії переломним, адже "ТАС Агро" вийшла на прибуток після збитків роком раніше. Які управлінські та фінансові рішення забезпечили цей результат? І якою була фінансова динаміка у 2025 році — чи вдалося посилити показники?

- 2024 рік став переломним завдяки системним управлінським і фінансовим рішенням. Ми зосередилися на трьох ключових напрямах: жорсткий контроль витрат, підвищення операційної ефективності та активне управління грошовими потоками.

У 2025-му нам вдалося закріпити позитивну динаміку, посилити фінансові показники та зберегти стабільну прибутковість. Основний акцент був зроблений на маржинальність виробництва та ефективність кожного гектара, а не лише на масштаб. Тому, незважаючи на всі труднощі, розмір EBITDA за 2025 рік становив $22 млн.

З якими викликами зіткнувся фінансовий департамент у 2025 році?

- Ключові виклики — це волатильність ринків, валютні коливання, логістичні ризики та обмежений доступ до довгострокового фінансування.

Як приклад, успішна стратегія планування посівної структури і збуту: у 2025 році в нашій посівній структурі було зменшено площу посіву кукурудзи до мінімуму (7000 га), що дало нам можливість отримати максимальний прибуток за всіма культурами. У цей час у всіх великих гравців кукурудзи було дуже багато і через несприятливі погодні умови чимало її залишилось у полі, а зібрана була занадто волога, тому витрати на сушіння і логістику зробили кукурудзу збитковою.

Ми відповіли на це через активне фінансове планування, диверсифікацію джерел фінансування, оптимізацію структури витрат і посилення фінансової дисципліни на всіх рівнях компанії.

На початку року стало відомо, що "ТАС Агро" уклала угоду щодо придбання елеватора "Кернел" на Черкащині. Чи можете оприлюднити суму угоди або хоча б приблизний обсяг інвестицій?

- Ми не розкриваємо комерційних деталей угод. Однак можу сказати, що це стратегічна інвестиція, яка суттєво підсилює нашу логістичну та зберігальну інфраструктуру, знижує операційні витрати та підвищує контроль над ланцюгом створення вартості.

Як ви оцінюєте окупність цих інвестицій і рівень ризиків? За які кошти вони реалізуються?

- Ми підходимо до інвестицій дуже прагматично. Кожен проєкт проходить ретельну фінансову та ризикову оцінку. Наші інвестиції мають чітку економічну логіку та прогнозовану окупність.

Фінансування здійснюється за рахунок збалансованої комбінації власних і банківських коштів. Це дозволяє зберігати фінансову гнучкість та контроль над борговим навантаженням.

Як змінилася доступність банківського фінансування?

- Банківське фінансування стало більш структурованим та вимогливим. Банки значно посилили вимоги до прозорості бізнесу, фінансової звітності, управління ризиками та ліквідності.

Сьогодні кредитування — це насамперед інструмент підтримки стабільної операційної діяльності, а не агресивного розвитку. Проте для системних, прозорих і ефективних компаній воно залишається доступним.

Які інвестиційні плани компанії на 2026 рік?

- У 2026-му ми фокусуємо увагу на технологічному оновленні, розвитку інфраструктури, енергоефективних рішеннях та цифровізації управління виробництвом. Загалом цого року прогнозуємо інвестиції на рівні $20 млн.

Наш пріоритет — підвищення ефективності та фінансової стійкості, а не екстенсивне зростання. Ми інвестуємо лише у ті проєкти, які забезпечують довгострокову конкурентну перевагу.