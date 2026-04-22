Компанія Тігіпка виставила на продаж чотири елеватори: що відомо

елеватор
Компанія оптимізує активи після придбання Будищенського елеватора/“ТАС Агро”

Агрохолдинг “ТАС Агро”, що входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка, розпочав масштабне оновлення своєї елеваторної мережі. Після придбання сучасного Будищенського елеватора, компанія виставила на продаж чотири застарілі активи через аукціони Прозорро.Продажі.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі Latifundist.com розповів директор елеваторного департаменту компанії Ярослав Стратуца.

Він зазначив, що причиною продажу стала недостатня потужність існуючих елеваторів. Через це компанія була змушена зберігати зерно в силобегах, займаючи до 10 га сільгоспземель. 

Після запуску роботи Будищинського елеватора ці площі повертаються в обробіток, а зерно прийматимуть на стаціонарні потужності.

Що виставлено на продаж:

  • Новомиргородське ХПП — стартова ціна 145,2 млн грн, 
  • Маловисківське ХПП — 85,1 млн грн,
  • Ольшаницький елеватор — 81,1 млн грн,
  • Медвинське ХПП — 53,16 млн грн.

Попри розпродаж частини майна, "ТАС Агро" не скорочує присутність на ринку, а змінює географію. Наразі холдинг активно шукає елеватори для купівлі у Вінницькій області.

Паралельно триває робота над модернізацією логістики нового активу. Компанія веде переговори з "Укрзалізницею" щодо покращення інфраструктури Будищенського елеватора, аби перетворити його на повноцінний відвантажувальний вузол.

Нові активи компанії

На початку листопада 2024 року власник ГК "ТАС" Сергій Тігіпко заявив, що вона купує насіннєвий завод та елеватор на 40 тис. т зберігання. Також компанія заявила про будівництво двох заводів — вагонобудівного та заводу із переробки яблук в концентрат.

В листопаді 2024 року стало відомо, що компанія купує насіннєвий завод "Дмитрівське зернопереробне підприємство" в Чернігівській області. Його потужність складає 33 тис. т одночасного зберігання зерна.

А вже в січні 2026 року АМКУ надав дозвіл "ТАС Агро" на купівлю елеватора Будище "Кернела" в Черкаській області.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.  

Група "ТАС" була заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

"ТАС Агро", що входить до групи, обробляє 83 тис. га у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Дніпропетровській областях, де вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь і кукурудзу.

Автор:
Тетяна Бесараб