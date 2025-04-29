Ключовий успіх ТАС Агро останніх років — компанія змогла зберегти й оновити основну виробничу команду, — Олег Заплетнюк, ТАС Агро

В інтерв’ю "ТОП-100" Олег Заплетнюк, генеральний директор ТАС Агро, розповів про стратегію комплексного реформування агробізнесу і забезпечення прибутковості компанії.

Які стратегічні завдання стоять перед вами як перед СЕО великої аграрної компанії? Які стратегічні цілі та довгострокові плани у ТАС Агро?

— Компанія рухається за чітко визначеною стратегією, яка містить кілька ключових напрямів. Основний серед них — забезпечення прибутковості бізнесу. Рівень прибутковості для різних кластерів диференційований залежно від кліматичних зон та зволоження ґрунтів.

Втім ефективність — це лише частина великої стратегії. Ми також працюємо над іншими важливими аспектами розвитку. Продовжуємо вибудовувати глобальний бренд. Маємо створити компанію, привабливу для персоналу. Розвиток і утримання персоналу — ще одне стратегічне завдання компанії. Минулий та наступні три роки проходитимуть під гаслом розвитку людського капіталу та формування кадрового резерву.

Розмірковуємо над створенням власної агрошколи. Будемо також продовжувати роботу з адаптації технологій обробітку ґрунту до змін клімату. Оскільки посухи й надалі будуть заважати аграріям, потрібно змінювати підходи та технології аграрного виробництва. Зараз без кардинальних змін бути прибутковим в агрогалузі дуже складно.

Наскільки компанії вдалося досягти мети щодо прибутковості у 2024 році? Які ваші очікування?

— За підсумками 2024 року чистий прибуток компанії перевищив $25 млн. Хоча у своїх попередніх прогнозах ми були дещо скромнішими. Ще влітку минулого року ми прогнозували отримати $22 млн. Але завдяки ефективній стратегії з реалізації продукції вдалося значно покращити фінансовий результат. І це попри посушливе літо і недоотримання валових обсягів врожаю. Після збиткового 2023 року компанії вдалося у 2024-му заробити понад 1 млрд грн чистого прибутку. Фінансовий результат нас приємно здивував. У 2025 році ми прагнемо принаймні зберегти поточний рівень прибутковості. У бюджет компанії на 2025 рік заклали $22-23 млн чистого прибутку, ґрунтуючись на прогнозних цінах на нашу продукцію і враховуючи складні економічні й погодні умови.

Наскільки загалом минулий рік був успішним для вас і компанії? Що ще важливого вдалося здійснити?

— Ключовий успіх ТАС Агро останніх років — компанія змогла зберегти й оновити основну виробничу команду і не припинити операційну діяльність. 2024 рік став періодом великих амбіцій, більшість з яких ми успішно реалізували. Проведено велику комплексну роботу. Було перезапущено управлінську модель діяльності компанії, оновлено парк техніки, вдосконалено технології агровиробництва, покращено інфраструктуру, створено комфортні умови для роботи персоналу. Фактично весь 2024 рік пройшов під гаслом реформ з ефективності.

У розвиток компанії за рік інвестовано $15 млн.

Які ваші три найголовніші правила ведення бізнесу?

— Насамперед порядність. Це правило №1. Треба вести бізнес прозоро і відкрито. Принцип порядності є фундаментальним для компанії як у ставленні до працівників, так і у взаємодії з партнерами та державою. ТАС Агро сумлінно сплачує податки. Зокрема, за 2024 рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 350 млн грн податків і зборів. Ми прозоро співпрацюємо з 25 тис. власників земельних паїв, сплативши приблизно 370 млн грн орендної плати.

Порядність — це й мій особистий принцип. Компанія також цінує співпрацю з громадами, де орендує землю. До землі потрібно ставитися не як до ресурсу, а як до важливого активу, куди варто постійно інвестувати. Компанія підтримує громади і щороку виділяє кошти на реалізацію соціальних та інфраструктурних проєктів у регіонах своєї діяльності.

Ще одне правило аграрного, доволі динамічного бізнесу — потрібно бути постійно у тренді, готовим до швидких змін у кон’юнктурі ринку та загалом у галузі. Аграрний бізнес має бути інноваційним, перебувати у постійному розвитку, підходи трирічної давнини сьогодні вже не працюють.

Що для вас як для представника великого бізнесу стало найбільшим випробуванням під час війни?

— Напевно, найскладніше — зберегти психологічну стійкість та фізичне здоров’я як своє, так і команди. Уже три роки ми працюємо і живемо під великим психологічним тиском. Окрім бізнесових викликів, є ще загроза фізичного виживання. Але попри такий тиск потрібно якісно працювати, покращувати ефективність бізнесу і забезпечувати доходи для сімей наших працівників. Аграрний бізнес дуже людиноцентричний, його успішність великою мірою залежить від професіоналізму і ментального здоров’я персоналу.

Які уроки ви як досвідчений управлінець винесли для себе за роки повномасштабної війни і, зокрема, за півтора року керівництва ТАС Агро?

— Я в аграрній галузі працюю з 2010 року. Пройшов шлях від агронома до керівника великого бізнесу. І можу запевнити, що у цій галузі жоден рік не схожий на попередні. Тому кожен сезон я ретельно аналізую й формую власну базу досвіду. Особливо тепер, коли до природних та ринкових чинників додалися ще й воєнні. Останні три роки ми живемо і працюємо у надзвичайно динамічному середовищі. Якщо до 2022 року горизонт планування в аграрному бізнесі становив щонайменше три роки, а іноді й п’ять-сім, то тепер департаменти компанії вибудовують стратегії максимум на один рік. Тож, на моє переконання, потрібно постійно вчитися і вдосконалювати свої знання та навички, ба більше, цей процес ніколи не закінчується.

ТАС Агро — багатопрофільна компанія. Який напрям зараз розвиваєте найбільш активно?

— Ми прагнемо розвивати одночасно всі напрями. Втім, безперечно, акцент робимо на рослинництві, оскільки саме цей напрям генерує найбільшу виручку. Саме у рослинництво компанія спрямовує головні зусилля. Водночас дбаємо про розвиток елеваторного напряму. У 2024 році придбали елеватор на 30 тис. тонн зберігання з насіннєвим заводом. Тепер у нас уже вісім елеваторів, і ми їх реконструюємо.

Динамічно розвиваємо також тваринництво: покращили генетику й умови утримання тварин, маємо навіть буйволину ферму. Дохідність нашого тваринництва зросла майже удвічі порівняно з 2023 роком. Плануємо збільшувати поголів’я. Адже тваринництво — це джерело доданої вартості у рослинництві. Будемо оцінювати сукупну дохідність цих двох напрямів, зважаючи на значущість органічних добрив для підвищення врожайності.

Чи дійсно всі чотири географічні кластери вашої компанії покращили доходи і прибутки у 2024 році? Завдяки чому саме Північний кластер є найдохіднішим і найприбутковішим?

— Так, усі кластери продемонстрували позитивну динаміку, а Західний та Північний кластери стали лідерами. Ці успіхи зумовлені декількома особливостями. Вінниччина та Чернігівщина — чудові регіони для вирощування озимого ріпаку. А це найрентабельніша культура наразі. До того ж у Північному кластері саме озимий ріпак займав найбільшу частину посівних площ. Враховуючи те, що тут ми отримали по 3,98 тонни ріпаку з гектара, вдалося отримати більш ніж $700 EBITDA по цій культурі.

Позначилося також те, що північ та центр України — це все-таки зони відносно достатнього зволоження. Чернігівщина та Вінниччина є сприятливими регіонами з погляду кліматичних умов для тих культур, які ми тут вирощуємо — високомаржинального ріпаку, а також соняшника і сої.

Чи інвестуєте ви у придбання землі у нових для себе регіонах?

— Минулого року компанія придбала підприємство із земельним банком 2,5 тис. га у Вінницькій області. Згідно з довгостроковою стратегією компанія планує подальше розширення. Насамперед оцінюємо можливості розширення у регіонах з достатнім зволоженням, тобто у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській і Чернігівській областях.

На які ще проєкти були спрямовані мільйонні інвестиції компанії минулого року?

— Переважна частина інвестицій пішла на оновлення парку сільськогосподарської техніки. Це трактори, самохідні оприскувачі, причіпні агрегати, якісні сівалки та ґрунтообробні знаряддя, а також автотранспорт для виробничого персоналу, інженерної, агрономічної та земельної служб, бензовози тощо. Техніки придбали багато, сумарно приблизно 100 одиниць. Також інвестували в інфраструктурні проєкти та автоматизацію: заправні станції, ремонтні майстерні, накриття під добрива та засоби захисту рослин. Ці інвестиції дали нам змогу перейти на сучасні ефективні технології.

Наскільки ефективною виявилася стриптил-технологія, тобто мінімального обробітку ґрунту?

— Використання цієї технології забезпечило оптимізацію витрат приблизно $120 на гектар завдяки зменшенню кількості проходів техніки. Також вдалося збільшити посівні площі ріпаку з 8 тис. га до 15 тис. га. Причому ми отримали якісні сходи ріпаку на 99% посівних площ. За технологією стриптил компанія посіяла весь ріпак і 80% пшениці.

Чи вдається нарощувати обсяги та географію експорту продукції рослинництва?

— Найзахідніший кластер нашого рослинництва — Вінницький. До кордонів з Польщею та з іншими країнами Європи звідси далеко. Тому для ТАС Агро кордони з ЄС — це навіть не варіант Б, а варіант В. На західні кордони ми подивимося тільки тоді, коли перестане функціонувати глибоководний Чорноморський маршрут і не буде працювати Дунайський шлях. Сухопутна залізнична та автомобільна логістика для нас невигідна. Тим паче що європейці бояться українського агробізнесу, бо ми працюємо значно ефективніше за них. Нашу продукцію не надто чекають в Євросоюзі.

На які ринки варто орієнтуватися українським аграріям з такою географією земельного банку, як у вас?

— Значний попит на українську агропродукцію на ринках Азії. Великий потенціал для експортерів має ринок Індії, приваблива також Індонезія.

Азійський ринок величезний, місця для української агропродукції там вистачить. І цей ринок більш маржинальний за європейський. Кращу сухопутну логістику мають компанії, які збирають врожаї на заході України, однак і у них є проблеми з експортом до Європи через певні обмеження. Додам, що світове споживання продуктів харчування зростає, проблем з реалізацією української агропродукції на світовому ринку немає. Хто шукає споживача, той неодмінно його знайде.

Наскільки перспективним вважаєте розвиток тваринництва в Україні?

— Тваринництво, безперечно, потребує державної підтримки, і насамперед дешевими кредитними ресурсами. Були б цікавими програми з підтримки, приміром, під 3-4%. Адже на створення одного безприв’язного стойломісця потрібно $8-10 тис.

Тобто ферма на 1000 корів потребує щонайменше $8-10 млн інвестицій. Тим паче що маржинальність тваринництва невисока, зазвичай 10-15%. Попри це, на моє переконання, у структурі агробізнесу тваринництво варто мати. Зокрема, через синергію з рослинництвом. Важливо розвивати тваринництво ще й тому, що воно забезпечує додаткові робочі місця у регіонах. Це джерело додаткових доходів для людей у громадах, де живуть наші орендодавці.

Які інвестиційні плани компанії на 2025 рік?

— З 2024 року ми працюємо за 5-річною інвестиційною програмою. Поточного року продовжуємо її виконання. Уже придбали п’ять тракторів Fendt, сівалку Horsch Focus, оприскувачі, ґрунтообробні знаряддя, бензовози, автомобілі для виробничого персоналу.

Щодо техніки майже всі плани на 2025 рік вже виконали. Продовжуємо реалізовувати інфраструктурні проєкти. Загалом у поточному році плануємо інвестувати у розвиток компанії та персоналу.