Рейтинг "ТопФінанс" визначив найкращих банкірів, страховиків та фінансистів 2025 року

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» визначив переможців рейтингу найкращих топменеджерів фінансового сектору України.

Експертне журі та редколегія журналу визначили ТОП-25 найкращих керівників фінансових установ - банків, страхових, лізингових та фінансових компаній. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Ми обирали лідерів серед фінансистів у два етапи: