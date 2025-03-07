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Рейтинг "ТопФінанс" визначив найкращих банкірів, страховиків та фінансистів 2025 року

Рейтинг "ТопФінанс" визначив найкращих банкірів, страховиків та фінансистів 2025 року

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» визначив переможців рейтингу найкращих топменеджерів фінансового сектору України.

Експертне журі та редколегія журналу визначили ТОП-25 найкращих керівників фінансових установ - банків, страхових, лізингових та фінансових компаній. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Ми обирали лідерів серед фінансистів у два етапи:

  • На першому етапі редакція "ТОП-100" сформувала short-list з керівників банків, страхових та фінансових компаній, МФО та інших фінансових установ, які зайняли високі місця у номінаціях рейтингу "ТопФінанс 2025". Нагадаємо, що загалом у рейтингу взяло участь 36 банків, 26 СК, близько 20 МФО, та понад 20 платіжних систем та криптовалютних сервісів.  
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінювало топменеджерів фінансових установ директорів за такими параметрами як: репутація на ринку, лідерство, ефективність та управління змінами, навички кризового менеджменту. СЕО, які отримали найвищі оцінки редакції та експертного журі, сформували ТОП-25 найкращих керівників фінансового сектору України 2025 року!
Номінант
1
Сергій Черненко
ПУМБ
Сергій Черненко
Голова правління
2
Марина Авдєєва
СК "Арсенал Страхування"
Марина Авдєєва
Співвласниця
3
Карлос Де Корду
Креді Агріколь банк
Карлос Де Корду
Голова правління
4
Ігор Гордієнко
СК "INGO"
Ігор Гордієнко
Голова правління
5
Павло Царук
ТАС СГ
Павло Царук
Голова правління
6
Олександр Писарук
Райффайзен Банк
Олександр Писарук
Голова правління
7
Сергій Наумов
Ощадбанк
Сергій Наумов
Голова правління
8
Андрій Перетяжко
СК "ARX"
Андрій Перетяжко
Голова правління
9
Андрій Павлушин
ОТП Лізинг
Андрій Павлушин
Генеральний директор
10
Андрій Артюхов
СК VUSO
Андрій Артюхов
Голова правління
11
Віктор Пономаренко
Укрексімбанк
Віктор Пономаренко
Голова правління
12
Лоран Філіп Ніколя Шарль Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Філіп Ніколя Шарль Дюпуш
Голова правління
13
Олексій Ступак
Sense Bank
Олексій Ступак
Голова правління
14
Інна Бєлянська
MetLife
Інна Бєлянська
Голова правління
15
Сергій Панов
Банк Кредит Дніпро
Сергій Панов
Голова правління
16
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Голова правління
17
Сергій Сінченко
Moneyveo
Сергій Сінченко
СЕО
18
Яцек Мейзнер
ОРАНТА
Яцек Мейзнер
Голова правління
19
Володимир Мудрий
ОТП Банк
Володимир Мудрий
СЕО
20
Олександр Повшедний
ПроКредит Банк
Олександр Повшедний
Голова правління
21
Олена Ульє
UNIQA Ukraine
Олена Ульє
Голова правління
22
Ірина Старомінська
Universal Bank
Ірина Старомінська
Голова правління
23
Володимир Дубєй
ТАСКОМБАНК
Володимир Дубєй
Голова Правління
24
Родіон Морозов
Укргазбанк
Родіон Морозов
Виконуючий обов'язки Голови Правління
25
Дмитро Грицута
Княжа
Дмитро Грицута
Голова правління