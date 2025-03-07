Рейтинг "ТопФинанс" определил лучших банкиров, страховщиков и финансистов 2025 года
Номинант
1
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
2
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
Совладелец
3
Креди Агриколь банк
Карлос Де Корду
Председатель правления
4
СК "INGO"
Игорь Гордиенко
Председатель правления
5
Страховая группа ТАС
Царук Павел
Председатель правления
6
Райффайзен Банк
Александр Писарук
Глава правления
7
Ощадбанк
Сергей Наумов
Глава правления
8
СК "ARX"
Андрей Перетяжко
Председатель правления
9
ОТП Лизинг
Андрей Павлушин
Генеральный директор
10
СК VUSO
Андрей Артюхов
Председатель правления
11
Укрэксимбанк
Виктор Пономаренко
Председатель правления
12
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
Глава правления
13
Sense Bank
Алексей Ступак
Председатель правления
14
MetLife
Инна Белянская
Председатель правления
15
Банк Кредит Днепр
Сергей Панов
Глава правления
16
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Председатель правления
17
Moneyveo
Сергей Синченко
СЕО
18
ОРАНТА
Яцек Мейзнер
Председатель правления
19
ОТП Банк
Владимир Мудрый
СЕО
20
ПроКредит Банк
Александр Повшедный
Председатель правления
21
UNIQA Ukraine
Елена Улье
Председатель правления
22
Universal Bank
Ирина Староминская
Председатель правления
23
ТАСкомбанк
Владимир Дубей
Председатель правления
24
Укргазбанк
Родион Морозов
Исполняющий обязанности Главы Правления
25
СК "Княжа VIG"
Грицута Дмитрий
Председатель правления