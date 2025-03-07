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путь ветеранов
Рейтинг "ТопФинанс" определил лучших банкиров, страховщиков и финансистов 2025 года

Рейтинг "ТопФинанс" определил лучших банкиров, страховщиков и финансистов 2025 года

Номинант
1
Сергей Черненко
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
2
Марина Авдеева
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
Совладелец
3
Карлос Де Корду
Креди Агриколь банк
Карлос Де Корду
Председатель правления
4
Игорь Гордиенко
СК "INGO"
Игорь Гордиенко
Председатель правления
5
Царук Павел
Страховая группа ТАС
Царук Павел
Председатель правления
6
Александр Писарук
Райффайзен Банк
Александр Писарук
Глава правления
7
Сергей Наумов
Ощадбанк
Сергей Наумов
Глава правления
8
Андрей Перетяжко
СК "ARX"
Андрей Перетяжко
Председатель правления
9
Андрей Павлушин
ОТП Лизинг
Андрей Павлушин
Генеральный директор
10
Андрей Артюхов
СК VUSO
Андрей Артюхов
Председатель правления
11
Виктор Пономаренко
Укрэксимбанк
Виктор Пономаренко
Председатель правления
12
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Лоран Филипп Николя Шарль Дюпуш
Глава правления
13
Алексей Ступак
Sense Bank
Алексей Ступак
Председатель правления
14
Инна Белянская
MetLife
Инна Белянская
Председатель правления
15
Сергей Панов
Банк Кредит Днепр
Сергей Панов
Глава правления
16
Алла Ванецьянц
Банк "Південний"
Алла Ванецьянц
Председатель правления
17
Сергей Синченко
Moneyveo
Сергей Синченко
СЕО
18
Яцек Мейзнер
ОРАНТА
Яцек Мейзнер
Председатель правления
19
Владимир Мудрый
ОТП Банк
Владимир Мудрый
СЕО
20
Александр Повшедный
ПроКредит Банк
Александр Повшедный
Председатель правления
21
Елена Улье
UNIQA Ukraine
Елена Улье
Председатель правления
22
Ирина Староминская
Universal Bank
Ирина Староминская
Председатель правления
23
Владимир Дубей
ТАСкомбанк
Владимир Дубей
Председатель правления
24
Родион Морозов
Укргазбанк
Родион Морозов
Исполняющий обязанности Главы Правления
25
Грицута Дмитрий
СК "Княжа VIG"
Грицута Дмитрий
Председатель правления