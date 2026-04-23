Агрохолдинг Тигипко планирует расширить земельный банк до 120 тыс. га к 2028 году

Компания "ТАС Агро", входящая в группу "ТАС" Сергея Тигипко, планирует существенно расширить земельный банк до 120 тыс. га к 2028 году. В настоящее время в управлении агрохолдинга находится практически 80 тыс. га, однако до конца года планируется увеличение до 100 тыс. га.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Увеличение банка земли к 2028 году

В "ТАС Агро" банк земли в настоящее время составляет практически 80 тыс. га, сообщил Заплетнюк. Стратегически в планах компании прирост до 100 тыс. га.

"У нас на рассмотрении есть определенные активы, если удастся финализовать до конца года покупку, это будет около 100 тыс. га. Следующим шагом планируем увеличение до 120 тыс. га, но это к 2028 году", - рассказал гендиректор "ТАС Агро".

Развитие животноводства и адаптация к нормам ЕС

В составе кластеров компании "ТАС Агро" работает 4 молочно-товарных ферм, в том числе – буйволина, отметил Заплетнюк. По его словам, это нишевый проект крафтовой продукции из буйволиного молока.

Общее поголовье крупного рогатого скота составляет около 3 тысяч, из которых 1500 – это дойное стадо.

"Наша цель - превратить устаревшее животноводство в высокопродуктивное направление, повысить его эффективность, улучшить условия содержания поголовья и качество мясомолочной продукции", - рассказал гендиректор.

Большинство молока из животноводческих ферм компании "ТАС Агро" принадлежит к экстра и высшему классу. Его на переработку принимают ведущие молочные и сырзаводы, а производимая продукция реализуется по всей Украине и за ее пределами, добавил он.

В "ТАС Агро" есть проект, который будет соответствовать нормативам ЕС по благополучие животноводства .

Компания концентрирует все фермы в Михайловке Винницкой области, и сейчас полностью перестраивает ферму, увеличивает стойло-места и улучшает условия:

беспривязное содержание;

мягкие маты для отдыха животных;

бережное доение;

вентиляция и все остальное.

"Общая сумма инвестиций суммарно в пределах 15 миллионов долларов на следующие 3 года. И мы пошагово в это инвестируем. Это в первую очередь касается коров. Буйволы останутся там, где они есть, а молочные коровы будем перемещать в Михайловку", - сказал Заплетнюк.

Агрохолдинг "ТАС Агро" приступил к масштабному обновлению своей элеваторной сети. После приобретения современного Будищенского элеватора компания выставила на продажу четыре устаревших актива через аукционы Прозорро.Продажи.